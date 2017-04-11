Украина

Football.ua пишет о покупке Шахтером Хочолавы, как о факте, который указывает на общую тенденцию — Шахтер будет приспосабливать трансферную политику к изменившейся экономической ситуации.

Кривцов, Ордец, Кучер, Ракицкий и еще пара "молодых и честолюбивых" дублеров из Академии. Можно задаться вопросом — зачем же Шахтер покупает Хочолаву, если даже для Кривцова не находится достаточного количества практики, чтобы не считать его, простите, дармоедом? На самом деле тут нет никаких ребусов и Football.ua буквально сегодня только дал материал на эту тему. Шахтер в очередной уже раз показывает, как надо реагировать на меняющуюся ситуацию. Говоря прямо — "шаровые" олигархические деньги, учитывая контекст в котором находится экономика страны, заканчиваются и на это надо как-то реагировать. Покупка Хочолавы это двойная выгода — тактическая и стратегическая.

Стратегическая

Вспомните, как хаяли Карпаты, когда они перевели игроков с зарплат в 40-50 тысяч на зарплату в 10 тыс. Это и был пример той болезненной реформы, цель которой — позитивный платежный баланс. Сейчас львовян все хвалят за удачное менеджерское решение. То же происходит и с Шахтером. Высокооплачиваемые легионеры уже не готовы играть на полной самоотдаче в чемпионате Украины. В еврокубках же матчей не так много, чтобы содержать такой дорогообходящийся штат. Тем более что, как показывает жизнь — без должного уровня мотивации даже высококлассный игрок не сможет давать результат в украинском футболе, где царят борьба, борьба и еще раз борьба.

Покупкой Хочолавы дан старт новой эре Шахтера в сфере формирования команды – Горняки уже отошли от практики покупки дорогих легионеров. Ставка будет делаться на своих воспитанников, игроков сверкнувших в украинском чемпионате (как Хочолава и Бланко-Лещук), а также недорогих легионеров из недорогих чемпионатов, которых "раскрутив" за два-три года через еврокубки, можно будет продать дороже.

Если через год-полтора вы не увидите в составе Шахтера всех нынешних бразильцев — не удивляйтесь. Это нормальная работа по оптимизации расходов.

Тактическая

Александр Кучер существенно "просел" в плане качества игры и, учитывая его возраст — дальше вряд ли будет лучше. Ракицкий уже полностью готов к переходу в команду, играющую в более сильном чемпионате. Тут срабатывает обычный человеческий фактор, честолюбие. Ракицкий, безусловно, понимает, что чемпионат Украины — не его уровень, а из года в год сидеть в Шахтере ради нескольких десятков матчей в еврокубках нет никакого смысла. Конечно же, ему хочется испытать себя под большей нагрузкой. Уход Ракицкого — вопрос максимум одного года.

Остаются Кривцов и Ордец в которых Фонсека так верил в начале своей карьеры в Шахтере. Плюс, возможно, кто-то появится из молодежки. Этого явно мало — нужен уже готовый футболист, которого можно было бы наиграть в основе в течение короткого промежутка времени. Хочолава, безусловно, принадлежит к таким игрокам.

P.S.: В этом контексте, как о потенциальном игроке Шахтера можно говорить и о Рафаэле Форстере. Тут суть вот в чем — и Кривцов, и Ордец, и Хочолава не владеют такой длинной передачей как Ракицкий, а наличие такого игрока существенно разнообразит игру команды, это такая себе дополнительная суперсила. Если Ракицкий уйдет в ближайшие два трансферных окна, то ему на подмену нужен кто-то, кто сможет делать хотя бы приблизительно то же, что и он. В Украине из таких игроков — только Форстер.

Александр Озирный, Football.ua