Украина

ФИФА приняла решение понизить Днепр в классе из-за долгов, и теперь недавний финалист Лиги Европы может оказаться во Второй лиге.

Поклонникам Днепра придется поддерживать свою команду во Второй лиге, Getty Images

Поклонникам Днепра придется поддерживать свою команду во Второй лиге, Getty Images

Потеряв место в Премьер-лиге, Днепр может отправиться прямиком во Вторую. Именно такое требование выдвинула Международная федерация футбола Федерации футбола Украины.

Причиной такого сурового решения ФИФА вызвано задолженностью клуба перед агентом Хуанде Рамоса, который в свое время возглавлял Днепр.

Как сообщает источник в ФФУ, на данный момент Днепр уже рассматривается в качестве потенциального участника третьего по рангу украинского дивизиона. Однако аттестат участника клубу еще не выдан, поэтому не исключен вариант, что Днепр и вовсе прекратит свое существование, как это случилось не так давно с Металлистом.