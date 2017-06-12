ФИФА приняла решение понизить Днепр в классе из-за долгов, и теперь недавний финалист Лиги Европы может оказаться во Второй лиге.
Поклонникам Днепра придется поддерживать свою команду во Второй лиге, Getty Images
12 июня 2017, 17:52
Потеряв место в Премьер-лиге, Днепр может отправиться прямиком во Вторую. Именно такое требование выдвинула Международная федерация футбола Федерации футбола Украины.
Причиной такого сурового решения ФИФА вызвано задолженностью клуба перед агентом Хуанде Рамоса, который в свое время возглавлял Днепр.
Как сообщает источник в ФФУ, на данный момент Днепр уже рассматривается в качестве потенциального участника третьего по рангу украинского дивизиона. Однако аттестат участника клубу еще не выдан, поэтому не исключен вариант, что Днепр и вовсе прекратит свое существование, как это случилось не так давно с Металлистом.