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Защитник болгарского Лудогорца Игорь Пластун рассказал о карьере в клубе, а также о своем желании играть за сборную Украины.

ИЗ-ЗА УДАЛЕНИЯ Я ПОТЕРЯЛ МЕСТО В ОСНОВЕ

– Игорь, довольны ли вы тем, как развивается карьера в Лудогорце?

– Это был мой первый сезон, и я не знаю, как его описать. Поначалу всё было в порядке. Я начинал сезон в основе в квалификации Лигичемпионов. Но после красной карточки в Белграде в матче с Црвеной Звездой доверие ко мне пошатнулось, что было явно видно. Это не говорит о том, что ко мне стали плохо относиться, но тренер начал больше доверять другой паре защитников. На этой ноте, можно сказать, и прошел весь сезон, хотя я достаточно наиграл – провел больше 30 игр в сезоне, 18 раз выходил с первых минут в чемпионате Болгарии. Поэтому не могу сказать, что я был обделен игровой практикой. Но, как и каждый человек, я хочу большего, поэтому надо еще работать и работать.

– В команде четыре центральных защитника. Кто основные?

– Игрок национальной сборной Румынии Космин Моци и аргентинский защитник Хосе Луис Паломино. Кривить душой не буду, я числюсь третьим по счету.

– За матч с Црвеной Звездой вас не оштрафовали?

– Нет. Там были игровые ситуации, но обе карточки глупые, и, считаю, судья необоснованно поступал в тех ситуациях.

– За выход в групповой раунд ЛЧ получили большой бонус?

– Здесь, кстати, очень хорошие бонусы за еврокубки. Поэтому команда была вдвойне рада попаданию в групповой этап. После домашней ничьей 2:2 с Црвеной Звездой президент Лудогорца увеличил бонус, простимулировав ребят. В итоге вышла солидная сумма. В Лудогорце премии платят за выполнение поставленной задачи – например, одна сумма за выход в групповой раунд ЛЕ и в два раза выше бонус за попадание в групповой этап ЛЧ.

– Мог Лудогорец выступить в группе получше?

– Однозначно. Я не говорю о том, что мы могли выйти в 1/8 финала. Речь не о том. ПСЖ и Арсенал был сильнее и нас, и Базеля. Но мы могли взять не четыре очка, а больше. Но главное, мы опередили Базель и вышли в плей-офф ЛЕ. Это тоже было впервые для Лудогорца, так что сезон в еврокубках можно считать неплохим.

– 0:6 от Арсенала. Тот случай, когда остаешься на скамейке и радуешься, что не принимаешь участие в изнасиловании?

– Нет. Я бы с удовольствием сыграл в этом матче.

– Весь матч вы отыграли на Парк де Пренс (2:2). Результат восприняли как сенсацию?

– В какой-то мере, но мы могли и победить. Ди Мария забил нам в компенсированное время. Этот матч был крайне важным – мы с Базелем вели борьбу за третье место. Однако Базель быстро пропустил два мяча от Арсенала, и, в принципе, нас устраивало даже поражение. А вот ПСЖ нужна была победа в этом матче – они боролись с Арсеналом за первое место. Поэтому очень приятно, что в матче, где ПСЖ имел большую мотивацию, мы не проиграли! И, конечно, этот поединок для меня запомнится на всю жизнь.

– В чем вы прибавили за год в Лудогорце?

– По своим ощущениям, я прибавил во всем – в футбольном плане, моральном, житейском. Мне кажется, я стал более разносторонней и сильной личностью, потому что я никогда себя не рассматривал человеком только футбольного поля – дескать, кроме футбола, больше ничего не существует. Может, футбол для меня даже не на первом месте. Пока есть силы, каждый день нужно развиваться и учиться чему-то новому.

ЗА ГОД В БОЛГАРИИ ЗАРАБОТАЛ ОЩУТИМО БОЛЬШЕ, ЧЕМ В КАРПАТАХ

– Лудогорец с большим отрывом выиграл чемпионат. Это хорошо или плохо?

– Для меня это хорошо, потому что в первый же свой сезон за границей я стал чемпионом. Но, в принципе, конкуренции за чемпионство не было. Руководству пришлось даже подогревать конкуренцию внутри клуба. Нас дополнительно премировали в случае увеличения отрыва от второго места, что в итоге мы и сделали. Но я не могу сказать, что в Болгарии так легко играть. Это неправда. Здесь есть достаточно сильные команды Левски и ЦСКА (София). Мы просто очень хорошо прошли первую часть сезона, где, если не ошибаюсь, одержали 16 побед кряду.

С Лудогорцем очень сложно играть на его поле. Дома мы особенно сильны. Это как в Украине все побаиваются выездов к Динамо и Шахтеру.

– Как думаете, в ближайшие годы какая-нибудь команда сможет свергнуть с трона Лудогорец?

– Во второй части мне импонировала игра софийского ЦСКА. С ними были сложные игры: мы дважды сыграли вничью и один раз победили 2:0, но та победа обманчива – ЦСКА хорошо играл, нам просто повезло забить два мяча в первом тайме. Только ЦСКА может составить нам конкуренцию в наступающем сезоне. Но больше будет зависеть от самих нас. Если будем подходить с той же мотивацией к каждой игре, снова станем чемпионами.

– Взлет Лудогорца связывают с бизнесменом Кирилом Домусчиевым. Он любит футбол, как Ахметов?

– Да, он тоже вкладывает душу в команду! Это заметно по развитию инфраструктуры в городе. Разград маленький, население всего 33 тысячи, и его нельзя назвать футбольным городом, хотя команду здесь очень любят и к футболистам относятся с большим уважением. У Лудогорца прекрасная база, недавно президент построил футбольную академию с множеством полей – Домусчиев делает всё для того, что-бы Лудогорец жил не сегодняшним днем, а смотрел в будущее. Если вернуться в Украину лет пять назад, какие клубы были самые сильные? Те, у которых президенты вкладывали большие деньги в футбол. Точно также и с Лудогорцем.

– А что у него за бизнес?

– Насколько мне известно, он держит фармацевтические заводы, сеть аптек. Но большинство из них не в Болгарии, а в Европе. (В 1996 году с братом Георгием основал инвестиционный фонд Напредак. Сейчас у Домусчиева множество всяких бизнесов – ветеринарные медикаменты Хювефарма (заводы в Болгарии, Италии и США), пиво, мебель, строительство жилья, торговые центры, морские перевозки, велосипеды и т. д. С детства как уроженец Софии болел за ЦСКА и даже некоторое время возглавлял клуб, но вскоре сосредоточился на собственном проекте в Разграде. 48 лет, трое детей. Личное состояние оценивается в 690 млн. дол, активы – еще в 3 млрд., самый богатый болгарин, очень уважаемый человек, хотя, конечно, врагов хватает и пишутразное. – Ред.).

– Вы знакомы с ним? Он часто появляется в раздевалке?

– Появляется, но не так часто. Хотя видно, что он очень любит футбол и дорожит своей командой. Когда у него появляется возможность, чаще всего, когда мы играем в Софии, то он наведывается к нам.

– В Лудогорце вы зарабатываете намного больше, чем в Карпатах?

– Если говорить чисто о зарплате, то выросла она ненамного. Но за счет бонусов, которые я заработал за год, разница вышла ощутимая.

ЛУДОГОРЕЦ – ЭТО БОЛГАРСКИЙ ШАХТЕР

– В первой пятерке бомбардиров чемпионата четыре игрока Лудогорца. Лучшим с 22 мячами стал румын Клаудиу Кешеру. Он как-то забил 6 мячей за Стяуа в одном матче (против Пандурии 6:0, в 2014‑м), установив клубный рекорд. Что из себя представляет этот Кешеру? С кем бы его сравнили из нападающих нашего чемпионата?

– Дар Божий у него есть – он умеет забивать. У Кешеру поставлен удар с обеих ног, он массивный нападающий, который любит мужскую борьбу. А с кем его сравнить – я даже не знаю. Но точно Кешеру футболист высокого уровня, в этом нет сомнения.

– На кого из игроков болгарского чемпионата вы бы посоветовали обратить внимание?

– Если кого-то и называть, то только из футболистов Лудогорца. У нас действительно масса футболистов высокого уровня, которые находились бы на ведущих ролях в Украине. Это я говорю не просто потому, что они мои партнеры, а потому что я провел немало лет в Оболони и Карпатах. Здешние футболисты по классу сильнее.

– В составе Лудогорца десять бразильцев. Они правят бал в коллективе, как и донецкие бразильцы?

– Если их десять, конечно, стоит ожидать карнавала. Стиль футбола завязан под них. Бразильцы по-другому не играют. Фестиваль в их крови. Я думаю, Лудогорец продолжит играть под бразильскую дудку в ближайшее время. Нет смысла что-то менять, если это приносит результат.

– Португальский, наверное, лучше знаете, чем болгарский?

– Нет. Я ни одного слова по-португальски не знаю. Некоторые бразильцы говорят по-английски. В болгарском же за год, считаю, хорошо прибавил. С пониманием у меня не возникает проблем, но разговаривать свободно не могу. Надо совершенствовать речь.

– Интересно, что кроме ультрас Зеленый фронт у Лудогорца есть движение Зеленые леди. Много там девушек состоит?

– У Лудогорца, в общем-то, маловато болельщиков. Всё из-за того, что Разград, как я говорил, небольшой город. Исторически в Болгарии народ разбит на два лагеря – армейский, это болельщики ЦСКА, и те, кто топит за Левски (София). Лудогорец достаточно новая команда – всего шесть лет играет в высшей лиге, правда, и все шесть лет побеждает. Но всё равно болельщиков на свою сторону Лудогорец еще не переманил. Хотя, когда играем в еврокубках в Софии, стадион заполняется почти под завязку и все нас

поддерживают.

– Гегемония Лудогорца не поднадоела местным?

– Надо у болгар спросить. В клубе, как я вижу, никто не пресытился. Глаза у ребят попрежнему горят. Это самоеглавное.

– В Дунаве играет воспитанник Днепра Алексей Ларин. Знакомы?

– Мы познакомились совсем недавно – когда случайно встретились в аэропорту на пути домой в Украину. Мы играли с Дунавой в чемпионате, я подходил к тамошним игрокам и спрашивал, где Ларин, но он тогда, оказывается, не играл. И вот по иронии судьбы познакомились случайно. Он говорит, что ему нравится Болгария. Наши города, кстати, находятся всего в 60 км друг от друга или в 40 минутах езды на машине.

К слову, Дунав – новичок высшей лиги, однако с первого захода команда Ларина заняла четвертое место и пробилась в квалификацию Лиги Европы. Так что Алексей не может быть недовольным.

– Как вы умудрились отдать Кубок Ботеву?

– Мне тяжело говорить, потому что в финальной игре я не принимал участие. Для меня это вообще тяжело прошло, я сильно распсиховался на лавке – хотел выйти и помочь. Может, для наших футболистов это поражение и прошло безболезненно, потому что они уже брали Кубок. Но когда это впервые, хочется все выиграть. Увы, не получилось. Но Лудогорец сам виноват. Должным образом мы не настроились на Ботев, а когда запахло жареным по ходу игры, исправить положение было поздно.

НОВЫЙ СОФИЙСКИЙ ЦСКА НЕ ВОСПРИНИМАЮТ КАК ПРОСЛАВЛЕННЫЙ ЦСКА

– В 2015 году софийский ЦСКА лишили профессионального статуса из-за общего долга в 15 миллионов евро. Однако спустя год благодаря вмешательству премьер-министра страны Бойко Борисова, который принял "срочные и своевременные меры", 31‑кратный чемпион Болгарии напрямую вернулся в элитный дивизион. Это нормально восприняли в стране?

– Насколько я проинформирован, большая часть их болельщиков не воспринимает этот ЦСКА, как тот. По крайней мере, в Разграде люди точно не воспринимают нынешний клуб, как прославенный ЦСКА. Но это дела Федерации, страны. Я легионер и не могу выражать свое мнение. Но я за то, чтобы этот ЦСКА был максимально силен и составлял конкуренцию Лудогорцу.

– Как думаете, Лудогорец мог бы гипотетически составить конкуренцию киевскому Динамо в чемпионате Украины?

– Не сомневаюсь. Мы точно не слабее нынешнего Динамо. Может, нельзя так кричать, но Лудогорец в самом деле достаточно крепкая по европейским меркам команда. Просто у нас в Украине сложился стереотип, что мы не смотрим на соседние чемпионаты и что болгарское первенство это так себе, что-то недалекое. Но я заверяю вас, что сегодня Лудогорец боролся бы в Украине за чемпионство.

– Где Лудогорец проводит сборы и сильно ли они отличаются от тех, что вы проходили в Украине?

– Первый сбор длился неделю, и провели мы его в горах Болгарии. Там акцент был направлен на беговую работу. Сейчас у нас стартовал второй этап подготовки, который мы проводим в Австрии. Здесь уже много футбола. За 15 дней мы проведем 6 игр. Процесс подготовки поставлен по принципу Шахтера – набираем форму за счет игр. Зимние сборы проходили в два этапа, оба – в Турции.

– Футболку Габриэля Паулисты передали Костевичу?

– Никак не получается. Взял ее с собой в Украину, так Костевич в Лех шмыгнул. Не пересеклись. Я ему сказал, что, видно, не судьба. Костевич имел хорошую возможность с Лехом пробиться в квалификацию Лиги чемпионов, но чуть не повезло. Хотя стоп, Арсенал тоже в ЛЧ не пробился. Теперь у него самого есть шанс встретиться с Арсеналом в Лиге Европы. Но при оказии, конечно, я передам желанную арсеналовскую футболку.

– Сами не коллекционируете майки?

– Начал не так давно. Но я не ярый фанат, за каждой футболкой не бегаю. Зачастую обмениваюсь только с друзьями или знакомыми. Ну и не преминул обменяться майками в ЛЧ. В Париже после игры провел обмен с Кавани.

– Слышали поговорку: "Курица – не птица, Болгария – не заграница"?

– Не слышал, но я подтверждаю, что Болгария очень похожа на Украину. Отличия если и есть, то минимальные. Видно, что это не Западная Европа, не модерн, ничего такого. Менталитет близок к нашему.

– Что в Болгарии хорошо, что плохо?

– Дороги здесь не очень хорошие, правда, получше, чем в Украине. Самое хорошее – я живу в часе езды от моря.

– Ракию дегустировали?

– Нет. В это сложно поверить, но и момента расслабиться не возникало. График игр очень насыщенный, много еврокубковых матчей, поэтому мы провели год почти без выходных.

– Цыган в Болгарии много? На деньги не разводили?

– Нет. Считается, что Разград – цыганский город. Я вижу цыган, но они такие же люди, как и мы – никаких отличий. Здесь в Болгарии все люди одинаковые. Больше скажу: я вспоминаю свое детство в Украине, так у нас гопников и разводил хватало. Болгария в этом плане спокойная страна.

– Что стоит посетить украинцу в Болгарии (из незаезженного)?

– Мне нравится город Велико-Тырново, он от Разграда в 110 км находится. Славное место! Старый Центр расположен на скалах, и это очень красиво выглядит. Подобного в Украине я нигде не видел. А так всё очень похоже. Такие же красивые горы в Болгарии, как и Карпаты у нас. То же море, хотя у нас оно уже "было".

– В Разграде есть чем заняться?

– Семьей. И футболом. Это две вещи, которыми можно здесь заниматься, что я и делаю. Современных торговых центров здесь нет, но это не проблема для меня и моей семьи.

КАРПАТАМ ВСЕГДА ЧТО-ТО МЕШАЕТ

– По Украине скучаете?

– В конце сезона уже заскучал немного. Это если говорить о стране. В украинский чемпионат я точно пока не планирую возвращаться. Пока я востребован, я хочу развиваться в Европе.

– Вас пугает то, что происходит с украинским футболом?

– Ну как пугает? Неприятно, конечно, но это не то, что должно пугать людей. Есть гораздо более пугающие вещи. Если же говорить о футболе, то страшный бардак творится. Одна команда вышла в Премьер-лигу, но ее не пустили, впустили другую. То, что я увидел на матче аматорских команд на "Олимпийском" – это стыд и срам! Это же делает картинку нашему футболу. Я не могу здесь объяснить в Болгарии каждому, что у нас нормальные люди и нормальные фанаты. Есть вот такая картина, которую видят в Европе. По ней воспринимают Украину как страну. Мы сами себе подливаем масла в огонь.

– На протяжении последних двух сезонов в Карпатах вы ощущали, как падает уровень нашего чемпионата?

– Конечно! В сравнении с тем, что было четыре или пять лет назад, когда любая команда могла обыграть любую – сейчас это кажется чем-то космическим. Мне тогда было 22 года, я не был еще опытным игроком и каждую игру чемпионата воспринимал как лигочемпионскую. В каждой команде были высококлассные легионеры, все ведущие мастеровитые украинские футболисты играли в Украине. Пару лет назад в наш футбол влилось много молодых ребят, сейчас, наверное, их еще больше. Команды, которые были в первой и второй лигах, теперь находятся на ведущих ролях в высшей. Всё перевернулось на 180 градусов. Но что делать – футбол он и в Африке футбол. Каким бы он ни был, мы должны его любить. Хорошо, что остаются такие искренние люди, как Игорь Суркис, который любит футбол и бренд Динамо. Если, не дай Бог, еще такой бренд исчезнет, вот тогда это будет катастрофа!

– Вы отыграли четыре сезона в Карпатах. Какой из них был самым ярким?

– Самая сильная команда была при Костове, но не потому что он супертренер, а потому что исполнители были очень сильные. По ряду причин мы не могли показывать результат. Карпатам почему-то всегда что-то мешает.

Для меня лучший период был при Йовичевиче и Беньо – это было самое приятное время.

– Что мешало Карпатам повторить достижения, которые были во времена Кононова, когда команда пробилась в группу Лиги Европы?

– Времени не хватило! Одно накладывалось на другое. Это сидя в Австрии и выступая за болгарскую команду, спустя время я могу уже открыто порассуждать. Мне кажется, если бы Йовичевичу и Беньо дали тот состав, что имел Костов, добавили немного времени пополам с доверием, то у Карпат было бы процветающее будущее. Но, к сожалению, в период Йовичевича стали происходить эти негативные события в Украине, урезания зарплат, бегство футболистов и т. д. Эти четыре моих года в Карпатах прошли на фоне общего бардака в стране. Хорошо, что Шахтер и Динамо еще держат свою марку. Кто в 2012 году мог сказать, что Металлиста и Днепра не станет? Но как показала практика, в Украине всёчто угодно может случиться.

– Что такого уникального в Йовичевиче, чем он подкупает?

– У каждого может быть свое мнение. Может, другой футболист скажет, что Йовичевич слабый тренер или человек нехороший. Я выскажу мнение Игоря Пластуна. Футболистов с которыми я общался в Карпатах и которые стояли за него горой, Йовичевич подкупал своим отношением к людям. Нам импонировало, как он строил отношения с клубом, как он с нами разговаривал, как вел тренировочный процесс, какой футбол прививал. Я читаю книгу Джеррарда. Так вот он говорит, что Бенитес был супертренером, но нехорошим для Стивена человеком. А Роджерс, наоборот, был приятной личностью, но как тренер Бенитес сильнее. Футбол многогранен и личности в нем многогранны.

– Большую роль в вашей карьере сыграл Сергей Ковалец. В чем его особенность?

– Его доверие. Я пришел из системы Оболонь, всю жизнь прожил на Оболони. Для меня это была команда мечты. Когда я впервые попал на игру Оболони в первой лиге, то для меня это показалось космическим уровнем. Через время я оказался в Премьер-лиге, и Ковалец начал доверять мне, ставить в состав, за что я ему буду всегда безгранично благодарен. Он дал толчок развитию моей карьеры, хотя я немало ошибался по-молодости. Его особенность в том, что он всегда поддерживал молодых футболистов.

– Если бы вас попросили выбрать для себя одного тренера – это был бы Ковалец или Йовичевич?

– Пусть они будут в тандеме.

– Вас продали в Лудогорец за 500 тысяч евро, Костевича в Лех – за 300 тысяч. Карпаты не продешевили?

– Таков нынче рынок в Украине. И раз клуб отпустил нас за такие суммы, значит, это наша рыночная стоимость. Прежде всего я хочу сказать президенту спасибо за понимание. И мне, и Костевичу надо было делать следующий шаг в карьере, и Дыминский пошёл на это. Это самое главное.

– Костевич признавался, что переговоры Дыминского с Лехом были непростыми. В вашей ситуации Дыминский тоже долго торговался?

– Мой трансфер состоялся быстро, но я не думал, что он вообще состоится. Когда я первый раз узнал об интересе Лудогорца, мои агенты Вадим Шаблий и Сергей Серебренников сказали, что клубы чрезвычайно далеки друг от друга и настраиваться на переход в Лудогорец не стоит. Прошёл день или два. Я откуда-то возвращался домой, мой телефон был выключен. Когда я его включил, увидел много пропущенных звонков. Я набрал Серебренникова. Он меня ошарашивает: собирай вещи, через несколько дней ты летишь в Лудогорец. Как обухом по голове. Но я был очень, очень счастлив!

ЭТАЛОН – СЛОВО ЗАВЫШЕННОЕ

– Швед, Гуцуляк и Василий Кравец перебрались в Испанию, так сказать, на вырост. Считаете, правильно поступили?

– Конечно, правильно. Возможно, кто-то считает это рисковым или опасным шагом, мол, в таком юном возрасте можно затеряться. Но вы посмотрите на Гуцуляка, который вернулся в Карпаты. Он разве стал хуже? Он закрепился в основном составе Карпат и забил пару важных мячей. Я считаю: если каждый шаг обдуман и искренен и подразумевает в первую очередь футбол, а не финансовую выгоду, то его надо совершать. Я считаю, ребята сделали единственно верный шаг, тем более, перешли в такие команды, как Севилья и Вильярреал. Даже Василий Кравец, перейдя в команду Сегунды Луго, уверен, растёт как футболист. Он там играет, и если у него будет правильный подход к делу, в один день, возможно, он станет игроком национальной сборной Украины.

– У вас самого есть мечта поиграть в Испании?

– Это не мечта, а цель. Но не обязательно Испания. Если бы мне предоставили выбор, я остановился бы на Германии.

– Почему, по-вашему, испанские клубы доминируют в мире?

– Это симбиоз врожденного таланта нации и работа с молодежью в последнее десятилетие или уже больше. Всегда будучи футбольной державой, Испания очень долгое время не была доминирующей страной, но в начале нового века стала доминантой. Наверное, они что-то переосмыслили, изменили системный подход к футболу. Может, взяли пример с Германии. Недаром же говорят о внедрении целых систем, единого тренировочного процесса по всей стране – это важно. Надеемся, в один день и в Украине подобное произойдет. Да, надо будет подождать 5–10 лет, но это обязательно принесет плоды.

– Почему вы считаете Рафаэля Варана лучшим центрбеком в мире?

– Мне нравится его манера игры. Он достаточно высокий, как и я. Мне нравится его скорость, отбор. Такой мой выбор. Это не значит, что мне нравится только Варан. Много сильных защитников. Идеального защитника нет. Меня попросили сделать выбор, и я его сделал.

– А в чемпионате Украине кто был или есть эталоном?

– Эталон – слово завышенное. Самый сильный – Ракицкий. Если выбирать пару, то это Ракицкий – Хачериди.

– В августе вам исполняется 27. Тлеет надежда, что вас однажды пригласят в национальную сборную?

– Я не просыпаюсь после очередного вызова тренеров сборной с расстройством, что меня нет в списке. Может, меня в 40 лет пригласят или не пригласят никогда. Я делаю всё от меня зависящее. Самое главное для меня – победить себя. Самая важная победа – это победа над собой. Я стараюсь каждый день побеждать свои плохие привычки, лень, скованность. Я живу этой жизнью. Я абсолютно счастливый человек. Про то, что будет или что было, я не думаю. Я живу сегодняшним моментом.

Валерий Пригорницкий, журнал Футбол