Украина

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал еще троих игроков.

Артем Шабанов получил первый вызов в сборную

Артем Шабанов получил первый вызов в сборную

Шевченко решил довызвать в состав национальной команды, которая с 6 ноября будет готовиться к товарищескому матчу со Словакией, еще трех игроков.

Впервые вызовы в главную команду страны получили защитники Александр Сваток (Заря), Артем Шабанов (Олимпик) и полузащитник Сергей Мякушко (Карпаты).

У 23-летнего Сватка 45 матчей в составе сборных разных возрастов, 3 гола за "молодежку". 24-летний Мякушко провел в юношеской (U-19) и молодежной сборных 22 игры, забив 1 гол за U-21. 25-летний Шабанов имеет опыт выступления за юношеские сборные U-18 и U-19 (суммарно — 9 матчей).

Напомним, ранее свои дебютные вызовы в сборную Украины получили полузащитник Александр Андриевский из Зари и нападающий Ворсклы Юрий Коломоец.