Ліга чемпіонів

Вінгер Арсенала Букайо Сака прокоментував майбутній фінал Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

"Ми знаємо історію клубу та знаємо, що ми, як гравці, можемо увійти в історію, вперше вигравши цей титул. Тож це вже велика мотивація для нас.

Усі ми знаємо, з чого почався мій шлях. Сім-вісім років у Хейл-Енді. До цього було дуже далеко, до спроб виграти Прем'єр-лігу, до спроб виграти Лігу чемпіонів з Арсеналом. Здається, що за останній тиждень це стало реальністю.

І я дуже радий можливості виграти ще один трофей тут і увійти до історії клубу, який я люблю", — наводить слова Саки прес-служба клубу.

