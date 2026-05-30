Вінгер "канонірів" поділився своїми думками перед фіналом Ліги чемпіонів.
30 травня 2026, 12:43
Вінгер Арсенала Букайо Сака прокоментував майбутній фінал Ліги чемпіонів проти ПСЖ.
"Ми знаємо історію клубу та знаємо, що ми, як гравці, можемо увійти в історію, вперше вигравши цей титул. Тож це вже велика мотивація для нас.
Усі ми знаємо, з чого почався мій шлях. Сім-вісім років у Хейл-Енді. До цього було дуже далеко, до спроб виграти Прем'єр-лігу, до спроб виграти Лігу чемпіонів з Арсеналом. Здається, що за останній тиждень це стало реальністю.
І я дуже радий можливості виграти ще один трофей тут і увійти до історії клубу, який я люблю", — наводить слова Саки прес-служба клубу.
Нагадаємо, матч ПСЖ – Арсенал відбудеться сьогодні, 30 травня, о 19:00.