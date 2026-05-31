Іспанець зрівнявся з Гвардіолою та Зіданом і наблизився до Анчелотті.
31 травня 2026, 00:33
У фінальному матчі турніру парижани обіграли Арсенал — 1:1 (4:3 у серії пенальті). Для французького клубу це другий поспіль титул у Лізі чемпіонів: у минулому сезоні ПСЖ розгромив Інтер у фіналі з рахунком 5:0.
Раніше Енріке вже тріумфував у найпрестижнішому клубному турнірі Європи разом із Барселоною. У 2015 році каталонський клуб під його керівництвом у фіналі переміг Ювентус — 3:1.
Таким чином іспанський фахівець наздогнав Пепа Гвардіолу та Зінедіна Зідана за кількістю виграних Ліг чемпіонів як тренер. Гвардіола двічі перемагав із Барселоною (2009, 2011) та одного разу з Манчестер Сіті (2023), а Зідан тричі приводив до титулу Реал (2016, 2017, 2018).
Якщо враховувати Кубок європейських чемпіонів, то три перемоги також має Боб Пейслі, який вигравав турнір із Ліверпулем у 1977, 1978 та 1981 роках.
Абсолютним рекордсменом за кількістю перемог у турнірі залишається Карло Анчелотті — п’ять титулів.