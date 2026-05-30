Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував майбутній фінал Ліги чемпіонів проти Арсенала.

"Це два схожі підходи до гри, але з різною тактикою. Арсенал — команда, яка забиває багато голів і дуже добре захищається. Просто це два різні тактичні підходи.

Я не здивований перемозі у Прем'єр-лізі, Арсенал це заслужив. Вони були найстабільнішою командою, найкращою в Англії. Якщо я не помиляюся, це шостий чи сьомий сезон Артети в Арсеналі, і ви можете чітко бачити, яку команду він збудував.

Щоразу, коли ми бачимопідтримку наших вболівальників, це мотивує нас ще більше. Напередодні такого фіналу ми намагаємось зосередитись на важливих речах. Для нас це джерело мотивації — не для того, щоб увійти в історію, як минулого року, а для того, щоб продовжувати залишатися однією з найкращих команд у світі.

З погляду результату, мій улюблений матч – це перемога над Баварією (5:4), бо ми виграли. Але, чесно кажучи, мені подобається кожен матч, який ми зіграли у ЛЧ цього року. Кожен суперник… Я думаю, що впродовж усієї цієї кампанії ми показували, яка ми команда. Ми долали труднощі і довели свій характер.

Вихід у фінал — дуже складне завдання, і для нас це історична подія. Щодо тренувань, ми прагнемо знайти рішення на заключному етапі сезону. Ми мали час проаналізувати суперника, ми добре його знаємо, ми грали проти нього останні два сезони. Ми все ще можемо покращити нашу атакувальну та оборонну гру, тому й тренуємось. Вміння справлятися із фіналом завжди відрізняється. Нам потрібно максимально використати можливості такого матчу, бо ніколи не знаєш, коли ще зіграєш у фіналі Ліги чемпіонів.

Фінал завжди складний. Минулий рік був винятковим, ми домінували, що не зовсім відбивало справжній рівень двох клубів, але це футбол. У цьому фіналі, на мою думку, немає фаворита. Нам потрібно буде скористатися дрібними деталями та залишатися у грі усі 90 хвилин. Навколо таких матчів завжди багато напруження та зайвих думок. Потрібно вміти справлятися з такими моментами, це дуже важливо.

Знаєте, що мотивує нас виграти другу Лігу чемпіонів поспіль? Мотивація навіть сильніша, ніж мотивація для перемоги у першій. Ми діючі чемпіони. Я чекаю на чудовий фінал. Переможе та команда, яка покаже найкращий футбол, я в цьому переконаний.

Моєю метою, а також метою клубу, президента та спортивного директора було виграти Лігу чемпіонів. Проект був реалізований швидко, але ми заслужили на перемогу. Для мене ми були найкращою командою минулого сезону. Якість моїх гравців також відіграла свою роль у досягненні цих цілей. Ми вже дивимось у майбутнє і на те, щоб завоювати ще один трофей", — наводить слова Енріке прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч ПСЖ – Арсенал відбудеться сьогодні, 30 травня, о 19:00.