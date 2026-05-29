Ліга чемпіонів

Вирішальний поєдинок у Будапешті стартує о 19:00 за київським часом.

Цьогорічний фінал Ліги чемпіонів, у якому зійдуться лондонський Арсенал та Парі Сен-Жермен, порушить багаторічну традицію пізніх стартів. Гра на стадіоні Пушкаш Арена в Будапешті (Угорщина) розпочнеться у суботу, 30 травня, о 19:00 за київським часом.

Рішення про перенесення часу початку матчу зі звичних 22:00 (за Києвом) було підтверджено УЄФА ще в серпні минулого року. В УЄФА зазначають, що головна мета нововведення — покращити комфорт для вболівальників, команд та міст-господарів завдяки оптимізації низки процесів:

Ранній старт дозволить фанатам, які приїхали на матч, набагато зручніше та безпечніше користуватися громадським транспортом після фінального свистка.

Раннє завершення гри дає вболівальникам додатковий час для відпочинку та святкування, що принесе фінансову вигоду місту-господарю Будапешту.

Новий час краще узгоджується з глобальними вікнами телемовлення.

Президент УЄФА Александер Чеферін підкреслив, що інтереси фанатів стали ключовим фактором у цьому рішенні:

"Завдяки цій зміні ми ставимо враження вболівальників у центр нашого планування. Фінал Ліги чемпіонів УЄФА є родзинкою футбольного сезону, а новий час початку зробить його ще доступнішим, інклюзивнішим та впливовішим для всіх учасників.

Хоча початок матчу о 22:00 (за київським часом) добре підходить для матчів посеред тижня, більш ранній початок фіналу в суботу означає більш раннє завершення — незалежно від того, чи буде додатковий час та пенальті. Це дає вболівальникам можливість насолодитися рештою вечора з друзями та родиною, обговорюючи головну гру сезону", — заяви функціонер.

Ініціативу керівного органу повністю підтримали й представники фан-рухів. Виконавчий директор організації Football Supporters Europe Ронан Евейн зазначив:

"Це довгоочікуваний крок вперед для вболівальників, які відвідують матчі, і ми його дуже підтримуємо. Протягом останніх кількох років ми тісно співпрацювали з УЄФА для покращення вражень від клубних фіналів.

Раніший початок матчу робить одноденні поїздки більш доцільними, зменшує стрес під час подорожі та дозволяє вболівальникам насолоджуватися подією, не турбуючись про логістику пізно ввечері. Це практичне покращення, яке ставить фанатів на перше місце", — зазначив Евейн .

Нагадаємо, нещодавно Артета підтвердив готовність Тімбера зіграти у фіналі Ліги чемпіонів проти ПСЖ