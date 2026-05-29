Ліга чемпіонів

Після довгоочікуваного чемпіонства в АПЛ капітан канонірів налаштований здолати ПСЖ у фіналі в Будапешті та вперше привезти головний єврокубок до клубного музею.

Капітан лондонського Арсенала Мартін Едегор поспілкувався із журналістами та звернувся до своїх партнерів по команді із закликом вписати свої імена в історію клубу. Для цього лондонцям потрібно перемогти Парі Сен-Жермен у суботньому фіналі Ліги чемпіонів, який відбудеться на Пушкаш Арені в Будапешті.

Лондонці підходять до вирішального матчу проти чинних чемпіонів Франції в статусі, мабуть, найбільшого клубу Європи, який ще ніколи не вигравав цей престижний турнір. Свій єдиний фінал Ліги чемпіонів Арсенал програв Барселоні ще у 2006 році.

Проте зараз команда Мікеля Артети стоїть на порозі того, щоб зробити те, що не вдалося навіть легендарній команді Арсена Венгера. За словами норвезького півзахисника, здобуття титулу чемпіонів Англії, на який клуб чекав довгих 22 роки, кардинально змінило атмосферу та зняло з команди величезний психологічний тягар.

"Звісно, це щось особливе, що ми можемо досягти того, чого ще ніколи не вдавалося зробити. Минуло 22 роки з моменту останньої перемоги Арсеналу в Прем’єр-лізі, і нарешті нам це вдалося. Тож ми хочемо створити ще більше історії. Коли відчуваєш смак перемоги та піднімаєш трофей, знаєш, як це приємно, тому ми хочемо зробити це знову", — заявив Мартін.

Капітан також підкреслив, що перемога в АПЛ — турнірі, який багато хто вважає найскладнішим у світі — вселяє в команду величезну впевненість на європейській арені. Останніми роками Арсенал нерідко стикався з критикою.

Після кількох спроб закріпитися на вершині, а також болючих поразок (зокрема від ПСЖ у Лізі чемпіонів у минулому та від Манчестер Сіті у фіналі цьогорічного Кубка ліги), команду звинувачували у невмінні грати під тиском вирішальних матчів. Але, як стверджує Одегард, чемпіонський титул АПЛ остаточно закрив ці дискусії:

"Звичайно, з цим тиском, із зовнішнім шумом людей, які казали, що ми не можемо цього зробити... тепер усе це зникло. Ми як команда багато чого пережили, і я думаю, що цей досвід чудово підготував нас до останніх тижнів і до завтрашнього фіналу.

Ми граємо проти хорошої команди з багатьма сильними якостями, але ми повністю віримо в себе та у футбол, в який ми граємо. Наша головна мета — бути собою та зосередитися на тому, що ми можемо контролювати", — резюмував Едегор.

