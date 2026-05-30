Ліга чемпіонів

Вінгер ПСЖ Усман Дембеле прокоментував майбутній фінал Ліги чемпіонів проти Арсенала.

"Ми максимально використовуємо всі моменти, і ми дійсно зосереджені. Ми маємо молоду команду, яка прагне завоювати трофеї. Ми прагнемо всіх цих трофеїв. Ми суперники. Якщо ми хочемо стати великими, ми маємо вигравати титули.

Арсенал – дуже хороша команда. Ми бачили це на прикладі їхньої перемоги у Прем'єр-лізі та у цьому турнірі. Вони заслуговують бути тут, вони стали чемпіонами Англії. Це команда, яка грає в гарний футбол, сильна в атаці та обороні, і дуже сильна на стандартах. Мікель Артета зробив чудову роботу. На початку йому було нелегко, але він заслужив на перемогу в чемпіонаті.

Ми завжди хочемо грати у цьому фіналі. Минулого року ми всі були щасливими, це був історичний вечір для ПСЖ. Ми маємо молоду команду з величезними амбіціями, ми не хочемо зупинятися на досягнутому. Це може стати історичним моментом. Ми будемо зберігати концентрацію у зустрічі з сильною командою.

Я не хвилювався, що пропущу фінал. У мене було десять чи п'ятнадцять днів на підготовку. Тренерський штаб дуже добре впорався із підготовкою до сезону. Я почуваюся на 100%. Команда готова, і ми спокійно готувалися до матчу. Сподіваємось, що гра пройде добре.

Я думаю, Луїс Енріке один із найкращих тренерів, які у мене були за всю кар'єру. Він дуже допоміг мені покращити свою гру як із м'ячем, так і без нього. Чим старшим ти стаєш, тим більше досвіду набуваєш. Крім того, мене оточують неймовірні гравці, що також допомагає.

Хвилювання навколо цього фіналу величезне. Присутність всіх уболівальників тут справді надає нам сил. Вони багато від нас чекають, і ми сподіваємося їм віддячити", — наводить слова Дембеле прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч ПСЖ – Арсенал відбудеться сьогодні, 30 травня, о 19:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.