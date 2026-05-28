УЄФА оголосив імена найкращих гравців за підсумками розіграшу турніру.

Найкращим гравцем сезону в Лізі конференцій був визнаний нападник Крістал Пелес Ісмаїла Сарр. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Разом з "орлами" 28-річний сенегалець дійшов до фіналу єврокубкового турніру та став переможцем турніру, обігравши у фіналі Райо Вальєкано (1:0).

Минулого сезону Сарр провів 13 матчів у ЛК, у яких забив дев'ять голів, завдяки чому став найкращим бомбардиром турніру.

Також УЄФА опублікував символічну збірну сезону, куди потрапив захисник донецького Шахтаря Педріньйо Азеведо.

