Ліга конференцій

Лондонський Крістал Пелес у фінальному матчі Ліги конференцій УЄФА в Лейпцигу обіграв мадридський Райо Вальєкано (1:0).

Іспанський колектив першим почав створювати гольові моменти посеред напруженого першого тайму, проте на перерву команди відходили вже з першими ознаками небезпеки саме біля воріт "блискавок".

А початок другої половини колектив Іньїго Переса взагалі провали, пропустивши гол під тиском суперників, що виявилось вирішальним для цього фіналу загалом.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Крістал Пелес — Райо Вальєкано у рамках фіналу Ліги конференцій УЄФА-2025/26:

Крістал Пелес — Райо Вальєкано 1:0

Гол: Матета, 51

Крістал Пелес: Гендерсон — Ріад, Лакруа, Канво — Муньйос, Вортон, Камада, Мітчелл — Сарр, Піно (Гессан, 80) — Матета (Странд Ларсен, 77).

Райо Вальєкано: Баталья — Раціу, Лежен, Сісс, Чаваррія — Валентін (Н. Менді, 62), У. Лопес (П. Діас, 62) — Де Фрутос (Камельйо, 70), Паласон (Ахомаш, 78), А. Гарсія (Еспіно, 70) — Алемао.

Попередження: Вортон, Піно, Ріад — Сісс, Паласон, У. Лопес, А. Гарсія, Н. Менді, Еспіно