Ліга конференцій

Цікава статистика "орлів" після тріумфу у єврокубковому турнірі.

Крістал Пелес у фіналі Ліги конференцій мінімально обіграв Райо Вальєкано (1:0), ставши переможцем турніру.

Таким чином Крістал Пелес став третім англійським клубом, який зміг виграти єврокубковий трофей у своєму дебютному сезоні в Європі.

До цього таким досягненням могли похвалитися Вест Гем (Кубок володарів кубків-1964/65) та Ньюкасл (Кубок ярмарок-1968/69).

Також "орли" стали третім англійським клубом, який зміг підкорити Лігу конференцій. До цього перемогу в турнірі здобули Вест Гем (2023 рік) та Челсі (2025).

Насамкінець Крістал Пелес став 12 клубом з Англії, якому вдалося виграти єврокубковий турнір. До цього списку входять Арсенал, Астон Вілла, Челсі, Евертон, Іпсвіч, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Ноттінгем Форест, Тоттенгем та Вест Гем.

