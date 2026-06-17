Ліга конференцій

Кияни дізналися можливого опонента на випадок невдачі у першому колі відбору Ліги Європи.

Визначився потенційний суперник київського Динамо у кваліфікації Ліги конференцій сезону-2026/27.

У середу, 17 червня, у швейцарському Ньйоні відбулася церемонія жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. На цьому етапі команда Ігоря Костюка дізналася свого можливого оппонента, яким став норвезький Бранн.

"Біло-сині" виступатимуть у Лізі конференцій лише в тому разі, якщо програють румунській Університаті Клуж у першому раунді кваліфікації Ліги Європи.

Перші поєдинки другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій відбудуться 23 липня, а матчі-відповіді пройдуть 30 липня.