Визначився потенційний суперник київського Динамо у кваліфікації Ліги конференцій сезону-2026/27. 

У середу, 17 червня, у швейцарському Ньйоні відбулася церемонія жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. На цьому етапі команда Ігоря Костюка дізналася свого можливого оппонента, яким став норвезький Бранн. 

"Біло-сині" виступатимуть у Лізі конференцій лише в тому разі, якщо програють румунській Університаті Клуж у першому раунді кваліфікації Ліги Європи. 

Перші поєдинки другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій відбудуться 23 липня, а матчі-відповіді пройдуть 30 липня.