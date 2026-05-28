Захисник Шахтаря увійшов до найкращої команди турніру за версією Sofascore.

Статистичний портал Sofascore опублікував символічну збірну сезону Ліги конференцій, сформовану на основі середніх оцінок футболістів у матчах турніру.

До числа найкращих гравців увійшов центральний захисник Шахтаря Валерій Бондар. Середній рейтинг українського оборонця склав 7,23 бала.

Найвищу оцінку серед усіх футболістів отримав воротар Страсбура Майк Пендерс — 7,50.

До символічної команди сезону також потрапили Флоріан Лежон із Райо Вальєкано, Кріс Річардс та Єремі Піно з Крістал Пелес, Маршал Ґодо й Валентін Барко зі Страсбура, Кайшу Сано з Майнца, Лазарос Рота та Абубакарі Койта з АЕКа, а також Ісмаїла Сарр із Крістал Пелес.

Нагадаємо, турнір виграв Крістал Пелес.