Ліга конференцій

У топ-10 забитих м'ячів турніру увійшов ще один представник "гірників".

Гол півзахисника донецького Шахтаря Ізакі Сілви у ворота польського Леха (3:1) був визнаний найкращим забитим м'ячем у сезоні Ліги конференцій-2025/26. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч пройшов 12 березня в рамках першої зустрічі 1/8 фіналу турніру – 19-річний бразилець відзначився результативним ударом через себе. Тоді цей гол став найкращим на даній стадії турніру.

Також додамо, що у топ-10 голів єврокубку увійшов ще один представник "гірників", а саме вінгер Егіналду та його забитий м'яч у ворота Крістал Пелес (1:2). Гол бразильця посів сьоме місце.

Нагадаємо, Шахтар дійшов до півфіналу ЛК, де поступився майбутньому переможцю турніру Крістал Пелес.

Раніше повідомлялося, що Ісмаїла Сарр визнаний найкращим гравцем сезону в Лізі конференцій, агравець Шахтаря потрапив у символічну збірну.