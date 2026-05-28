Наставник "орлів" поділився своїми думками після гри з Райо Вальєкано.

Головний тренер Крістал Пелес Олівер Гласнер прокоментував перемогу своєї команди у фіналі Ліги конференцій проти Райо Вальєкано (1:0).

"Я просто вдячний, пишаюся гравцями, всім персоналом, нашими вболівальниками. І так, звісно, ​​тепер, коли ми завершили сезон перемогою у Лізі конференцій, це просто неймовірно. Я дуже схвильований. Я у захваті. У мене немає потрібних слів, але, повторюся, це фантастика. І ще раз уся заслуга належить гравцям.

Гра пройшла так, як ми й очікували. Після перерви у нас було 15 неймовірно гарних хвилин, які вирішили результат матчу, а потім усі старанно працювали, щоб довести гру до перемоги – і це чудова перемога.

Я думаю, що ці гравці заслуговують на Лігу Європи. На це заслуговує Крістал Пелас. І на це заслуговують вболівальники, із затримкою в один рік, бо через правила нас понизили до Ліги конференцій, але ніхто не скаржився. Ніхто у клубі, ні наші вболівальники, ні гравці. Ми сприйняли це як виклик і сказали: "Добре, тоді переможемо". Це вимагало величезної роботи від усіх, і тепер усі отримали нагороду. І Крістал Пелас отримує те, що заслуговував, незважаючи на річну затримку. І я знаю, що всім знову сподобається подорожувати Європою!

Трофеї дуже багато важать. Як я вже казав, справа не лише в емблемі. Справа в людях, із якими я працюю та вболівальниках. Вони завжди пристрасно підтримують нас і завжди залишаються з нами. А сьогодні, коли, скажімо так, останні 15 хвилин, було видно, що гравці трохи втомилися, вони зробили все можливе, щоби підтримати нас. Вболівальники ставали все голоснішими і гучнішими. І це знову допомогло нам здобути цю перемогу.

Тепер ми всі отримали нагороду у вигляді ще одного трофею, продовження європейського шляху, і це те, на що заслуговує кожен. Тому велике спасибі кожному гравцю. Дякую всім співробітникам. І велике спасибі вболівальникам за підтримку.

Знаєте, розділяти ці моменти з сім'єю неймовірно, тому я й займаюся цією роботою — тому що ці емоції, ці почуття, і можливість поділитися ними з тими, кого найбільше любиш, із сім'єю, — це здорово. Я маю подякувати за те, що можу бути частиною цього. Дякую!", — наводить слова Гласнера прес-служба клубу.

