Ліга конференцій

Житомирський клуб отримав серйозного опонента у другому кваліфікаційному раунді турніру за підсумками жеребкування у швейцарському Ньйоні.

Визначився суперник житомирського Полісся у другому раунді відбору Ліги конференцій.

За результатами жеребкування, яке відбулося в Ньйоні, український клуб проведе матчі цієї стадії проти данського Копенгагена.

Поєдинки другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій відбудуться 23 та 30 липня.

Раніше повідомлялося, що ЛНЗ дізнався першого суперника у єврокубках у своїй історії.