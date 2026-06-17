Житомирський клуб отримав серйозного опонента у другому кваліфікаційному раунді турніру за підсумками жеребкування у швейцарському Ньйоні.
Полісся - Копенгаген, Getty Images
17 червня 2026, 15:45
Визначився суперник житомирського Полісся у другому раунді відбору Ліги конференцій.
За результатами жеребкування, яке відбулося в Ньйоні, український клуб проведе матчі цієї стадії проти данського Копенгагена.
Поєдинки другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій відбудуться 23 та 30 липня.
Раніше повідомлялося, що ЛНЗ дізнався першого суперника у єврокубках у своїй історії.