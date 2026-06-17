Визначився суперник житомирського Полісся у другому раунді відбору Ліги конференцій. 

За результатами жеребкування, яке відбулося в Ньйоні, український клуб проведе матчі цієї стадії проти данського Копенгагена. 

Поєдинки другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій відбудуться 23 та 30 липня. 

Раніше повідомлялося, що ЛНЗ дізнався першого суперника у єврокубках у своїй історії. 