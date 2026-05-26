Головний тренер Райо Вальєкано Іньїго Перес прокоментував майбутній фінал Ліги конференцій проти Крістал Пелес, а також розповів про свій рецепт перемог та особливих вболівальників "бджіл".

"Ми все ще літаємо у хмарах після того, чого досягли у Страсбурі. Мені здається, ми поки що до кінця не усвідомили масштаб цього історичного досягнення, і потрібен час, щоб повністю переварити те, що сталося. Тим не менш, це був довгий шлях, і ми вже зараз цінуємо наші перші кроки, уроки та той досвід, який набуваємо. Черговий і фінальний крок чекає на нас у Лейпцигу, і ми дуже сподіваємося, що наша казка матиме щасливий кінець.

Коли у півфіналі пролунав фінальний свисток, я відчув дивовижний спокій та умиротворення, навіть більше, ніж очікував сам. Це була мить, коли ми знайшли те, чого так довго і пристрасно прагнули. За цим результатом стоїть колосальна праця: незліченний час і дні роботи, величезна відповідальність перед безліччю людей. У такий момент настає душевний спокій. Мені потрібно було просто потиснути руку тренеру суперників, а потім віддатися природній течії емоцій.

У Вальєкасі — і я говорю не просто про клуб, а про сам район, де розташований стадіон, відчувається справжня автентичність, яку зараз важко відшукати десь ще. І справа не в тому, що Райо краще або наші вболівальники кращі за інших. Просто вся культура навколо клубу сягає корінням у його походження і дбайливо зберігається в первозданному вигляді, що практично неможливо повторити в іншому місці. Наш клуб просто немислимий без вболівальників. У найважчі моменти вони завжди були поруч — віддано, беззастережно і без жодних виправдань.

Я народився в робочому кварталі Чантреа в Памплоні, так що моє коріння таке саме, як і у будь-якого жителя Вальєкасу. Ми чудово розуміємо, що успіх досягається — нехай і не завжди, але можливо — виключно через важку працю та сувору дисципліну. Тому між мною та трибунами існує нерозривний ментальний зв'язок у тому, як ми розуміємо це життя.

На старті турніру, якби переважна більшість вболівальників або навіть нас, безпосередніх учасників, попросили скласти список фаворитів, багато хто беззастережно включив би Крістал Пелес до головних претендентів на трофей. Але ми всі чудово знаємо, що таке футбол. Чарівність нашої гри в тому, що вона геть-чисто спростовує будь-які передстартові прогнози та аналітику — все вирішується на полі. Пелес — команда з колосальним потенціалом, вони проводять чудовий сезон.

Їхній головний тренер оголосив про свій відхід, а це завжди потужний емоційний стимул для гравців. Команда гуртується навколо ідеї: "Давайте красиво закриємо цей цикл і подаруємо цей фінал і собі, і тренеру". Тож з погляду психології вони будуть дуже сильні. Якщо ж говорити чисто про футбол, то це чудово збалансована команда з чіткою структурою як в атаці, так і в обороні.

Найважливіше — це емоційна та психологічна підготовка, вміння впоратися з емоціями та впоратися з тягарем відповідальності. Надмірний тиск лише шкодить. У такому матчі наша справжня суть та ігрова ідентичність мають вийти на перший план та затьмарити будь-які тактичні нюанси.

Якщо ми зіграємо так само, як у Страсбурі, і покажемо той футбол, який демонстрували проти топ-клубів, ми почуватимемося комфортно, а все зайве у думках просто зникне. Хлопці провели цей сезон на найвищому рівні, краще й уявити не можна було. Ми детально обговорювали фінал та те, як важливо правильно оцінити емоційний та ментальний контекст поєдинку. Коли ти справляєшся з цим і повністю фокусуєшся виключно на грі, діяти на полі стає набагато простіше. Тоді все дається легше.

Гравці не повинні думати про те, що на трибунах буде більше 30 000 глядачів, що буде, якщо ми заб'ємо або рахунок залишиться рівним. Вони мають зосередитися на речах, які відображають саму суть нашої команди та нашого футболу – на сміливій та впевненій грі з м'ячем. Саме ця філософія і допомогла нам досягти всіх наших успіхів цього сезону", — наводить слова Переса прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, фінал Ліги конференцій між Крістал Пелес та Райо Вальєкано відбудеться завтра, 27 травня, о 22:00.