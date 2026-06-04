Ліга конференцій

Команда має намір оскаржити рішення у Спортивному арбітражному суді.

ФК Туран не має права брати участь у наступному сезоні Ліги конференцій після того, як УЄФА визнав азербайджанський клуб причетним до договірних матчів. Про це повідомляє Reuters.

Голова апеляційного органу УЄФА заявив, що Туран не відповідає критеріям допуску, оскільки був безпосередньо та/або опосередковано залучений до діяльності, спрямованої на організацію чи вплив на результат матчів на національному чи міжнародному рівнях.

Це рішення було ухвалено після того, як Туран посів третє місце у чемпіонаті Азербайджану, що зазвичай гарантувало б їм вихід до кваліфікації Ліги конференцій.

У клубі заявили, що рішення було засноване на справі 2019 року, в рамках якої сімох гравців клубу було відсторонено від усіх заходів, пов'язаних з футболом, за договірні матчі керівним органом футболу країни AFFA.

"У сезоні-2025/26 ми посіли третє місце, дотримуючись усіх спортивних принципів, і заслужили право виступати в Лізі конференцій, на що маємо повне право. Дисциплінарний комітет УЄФА провів перевірку щодо відповідності нашого клубу встановленим критеріям.

Слід зазначити, що Дисциплінарний комітет AFFA відсторонив сімох футболістів нашої команди, які виступали в Першому дивізіоні в сезоні-2019/20, від будь-якої діяльності, пов’язаної з футболом", — йдеться у заяві клубу.

Клуб також заявив, що зробить усі законні кроки заради справедливості та подасть апеляцію до Спортивного арбітражного суду CAS з метою зміни рішення УЄФА.

Також зазначимо, що якщо дискваліфікацію буде підтверджено, то Нефтчі, який очолює українець Юрій Вернидуб, стартуватиме не з першого раунду кваліфікації ЛК, а з другого, а додаткову путівку отримала Зіря, яка фінішувала на п'ятому місці.