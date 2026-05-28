Наставник "бджіл" поділився своїми думками після гри з Крістал Пелес.

Головний тренер Райо Вальєкано Іньїго Перес прокоментував поразку своєї команди у фіналі Ліги конференцій проти Крістал Пелес (0:1).

"Ми відчуваємо біль, злість та смуток через те, що втратили такий шанс. Сподіваюся, мої гравці й надалі гратимуть так, як вони грають зараз, і, можливо, іншим разом результат буде кращим.

Не думаю, що колись у житті ще раз подивлюся цей матч. Я ніколи не переглядав фінали, які програвав. У Крістал Пелес було кілька моментів, вони дуже добре захищалися, тому я ні про що не шкодую.

Райо – вічний. Я можу лише показати, наскільки вдячний клубу та вболівальникам. Приймати труднощі та виклики – частина нашої сутності. Ми справляємося зі своїми проблемами й знову піднімаємося. Я пишаюся Вальєкасом і всім, що він уособлює.

Ця гра показує, ким ми є як група гравців. Коли перед нами стоять такі складні виклики, як Крістал Пелес, ми продовжуємо намагатися й не показуємо страху. Очевидно, коли програєш – це боляче, але мені приємно чути, що ми принесли радість району. Неможливо не думати про те, як було б, якби ми перемогли. Це був би неймовірний вибух радості.

Крістал Пелес не зробив нічого, чого я не очікував. Не думаю, що брак нашого досвіду чи те, що вони вже грали у фіналах, стало фактором. Вони були дуже ефективними у ключові моменти, і цього виявилося достатньо", — наводить слова Переса прес-служба клубу.

