Копа Америка

Турнір отримав господаря.

Конмебол і Конкакаф спільно оголосили, що Кубок Америки 2024 року відбудеться в Сполучених Штатах Америки.

У міжнародному турнірі Південної Америки братимуть участь 10 країн КОНМЕБОЛУ та шість країн-гостей КОНКАКАФ.

Кубок Америки 2024, спільно організований обома конфедераціями, відбудеться за два роки до Чемпіонату світу з футболу, який спільно прийматимуть США, Канада та Мексика.

Зазначимо, раніше приймати Копа Америка повинен був Еквадор, проте країна відмовилась це робити.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що змінено правила кваліфікацій на чемпіонати світу та Європи.