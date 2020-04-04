Первый киберспортивный турнир от нашей редакции для приставок Xbox One подходит к концу.
Завершился раунд плей-офф турнира FIFA20 Xbox One CUP. В воскресенье, 5 апреля, состоятся полуфиналы, финал и матч за третье место.
В первом полуфинале сыграют Александр Кантседал (Sanch017) и Антон Филимонов (f1llon). Во втором полуфинале сойдутся Дмитрий Сумцов (Khmlai060) и Константин Каратеев (Kastorka).
Полуфиналы, матч за третье место и финал будут сыграны 5 апреля:
11:00 – старт первого полуфинального матча;
12:00 – старт второго полуфинального матча;
13:00 – матч за третье место;
14:00 – ФИНАЛ!
Регламент
— обычный режим игры по сети, не Ultimate Team,
— длительность тайма: 6 минут,
— скорость игры: нормальная,
— составы: online,
— игра длится до двух побед, в финале — до трех.
На данном этапе ограничений по выбору команд не предусмотрено – можете играть любой командой, доступной в режиме онлайн матчей (не ultimate team).
Связь с соперником можно установить, найдя его в документе по никнейму.
По всем вопросам обращайтесь y.marianko@gmail.com