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Первый киберспортивный турнир от нашей редакции для приставок Xbox One подходит к концу.

Завершился раунд плей-офф турнира FIFA20 Xbox One CUP. В воскресенье, 5 апреля, состоятся полуфиналы, финал и матч за третье место.

В первом полуфинале сыграют Александр Кантседал (Sanch017) и Антон Филимонов (f1llon). Во втором полуфинале сойдутся Дмитрий Сумцов (Khmlai060) и Константин Каратеев (Kastorka).

Полуфиналы, матч за третье место и финал будут сыграны 5 апреля:

11:00 – старт первого полуфинального матча;

12:00 – старт второго полуфинального матча;

13:00 – матч за третье место;

14:00 – ФИНАЛ!

Регламент

— обычный режим игры по сети, не Ultimate Team,

— длительность тайма: 6 минут,

— скорость игры: нормальная,

— составы: online,

— игра длится до двух побед, в финале — до трех.

На данном этапе ограничений по выбору команд не предусмотрено – можете играть любой командой, доступной в режиме онлайн матчей (не ultimate team).

Связь с соперником можно установить, найдя его в документе по никнейму.

По всем вопросам обращайтесь y.marianko@gmail.com