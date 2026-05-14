До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 13 травня 2026 року.

Завершилася 1540 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

ГУР МО вдень попередило про російський обстріл, який може мати тривалий характер. З самого ранку рф атакувала Україну 753 дронами. Відомо про десятки поранених, також шестеро людей загинули.

ВАКС 13 травня продовжив судове засідання з обрання запобіжного заходу Андрію Єрмаку. Однак рішення перенесли на ранок 14 травня.

Наглядова рада Енергоатому наказала провести внутрішнє розслідування за матеріалами НАБУ, відсторонила декілька працівників та оголосила про внутрішню реорганізацію.

Петиція з проханням не допустити ухвалення нового Цивільного кодексу за один день зібрала 29 тисяч голосів.

Компанія-виробник дронів Magura заперечує, що її дрон знайшли у Греції. Там кажуть, що ніколи не виготовляли модель V3 — такої моделі не існує.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 187 бойових зіткнень. Противник здійснив 55 авіаційних ударів, скинув 178 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6392 дрони-камікадзе та здійснив 2638 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося чотири боєзіткнення. Противник здійснив 75 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, шість із яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 16 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Лиман, Рибалчине, Охрімівка та Стариця.

На Купʼянському напрямку наші оборонці ьогодні зупинили ворожу спробу просунутис перед у районі населеного пункту Борівськ Андріївка.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили чотири спроби загарбників просунутися у районах населених пунктів Лиман, Дробишеве та Озерне.

На Словʼянському напрямку від початку доби ворог не проводив активних наступальних дій.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили дві ворожі атаки в районі населеного пункту Никифорівка.

Сили оборони успішно відбили вісім ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки та Степанівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Новопавлівка, Вільне, Кучерів Яр, Білицьке, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Сергіївка, Новомиколаївка та Новопідгородне. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 56 окупантів та 14 — поранено; знищено одну реактивну систему залпового вогню, одиницю автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога, пошкоджено один танк, три одиниці автомобільної техніки, дві гармати та один пункт управління безпілотними літальними апаратами. Знищено або подавлено 182 безпілотні літальні апарати різних типів. На Олександрівському напрямку ворог не проводив активних дій.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 22 атаки окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Привілля, Воздвижівська, Залізничне, Верхня Терса, Цвіткове, Староукраїнка та Чарівне. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку противник вісім разів намагався просунутися у районах населених пунктів Щербаки та Степногірськ.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві штурмові дії в напрямку Антонівки.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Зараз багато хто може думати, що в сучасній війні головне – просто мати засоби: перехоплювачі, різні типи дронів, системи радіоелектронної боротьби. Але реальність сучасної війни така, що військові технології змінюються дуже швидко кожного дня. Недостатньо просто мати засоби – потрібна ще й реальна експертиза їх застосування і така сама швидкість адаптації, як і в самої загрози.

Зараз такий досвід маємо лише ми, лише наші воїни. І саме тому важливо не марнувати ні часу, ні грошей, а будувати спільні домовленості та спільні результати. На мою думку, це також має бути відображено в програмі SAFE, яка дає Європі можливість переозброїтися вже зараз і адаптувати наше європейське оборонне виробництво до сучасних викликів. "Разом" – ключове слово для Європи, щоб кожен був захищений.

І ще кілька моментів.

Звичайно, ми не відмовляємося від дипломатичних зусиль і сподіваємося, що тиск на Росію разом із перемовинами в різних форматах допоможе встановити мир. Санкції працюють, наші далекобійні спроможності працюють, і кожна форма вашого тиску працює. Ми перебуваємо в постійному контакті з нашими американськими партнерами. Ми вдячні. І ми розраховуємо, що питання завершення війни Росії проти України буде порушене й зараз, коли Президент Сполучених Штатів перебуває в Китаї.

Але, будь ласка, не забувайте, що найефективніші інструменти – це ті, які можуть фізично зупинити росіян. Це особливо стосується програми PURL, яка дає нам змогу тут і зараз, поки Європа ще не має достатнього виробництва антибалістичних ракет, купувати такі ракети. Пане секретарю, щиро дякую за ваше лідерство в цій програмі. PURL важлива, критично важлива.

І ті, хто має спроможності, будь ласка, долучайтеся до нашої антибалістичної коаліції, яка зараз формується. Учора, зокрема, відбулася зустріч на рівні радників із питань національної безпеки – дуже хороша зустріч, дякую всім партнерам.

І використаймо ці найближчі тижні, щоб точно визначити, як працюватиме Коаліція охочих, частиною якої є багато хто з вас, і які безпекові гарантії реально можуть бути запроваджені за вашої участі, за участі всіх європейців і Сполучених Штатів. Це дуже важливо, щоб допомогти просунути ситуацію до миру.

І наостанок.

Дехто намагається подати це як дві протилежні мети: з одного боку – підвищення якості життя людей і зниження вартості життя, а з іншого – зміцнення безпеки та оборонних спроможностей. Але ми маємо пам’ятати: ціни на пальне, вартість енергоносіїв та конкурентоспроможність Європи є такими самими цілями для Росії, як і наша незалежність та право наших народів обирати власне майбутнє. Росія атакує гаманці європейців так само, як атакує їхні права. Саме тому що сильнішими ми є, то більше стабільності матимуть наші люди. Нам потрібно більше співпраці між усіма нами й, звісно, більше спільних результатів в обороні.

Дуже дякую.