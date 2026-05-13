Аргентинський фахівець залишив клуб із Кордови після приблизно року роботи.

Тальєрес офіційно повідомив про завершення співпраці з головним тренером Карлосом Тевесом. Про це йдеться у заяві аргентинського клубу.

Колишній нападник збірної Аргентини очолив команду в липні 2025 року перед стартом Торнео Клаусура. У клубі зазначили, що за цей час Тевес допоміг стабілізувати спортивний проєкт і відіграв важливу роль у перебудові складу.

Під керівництвом 42-річного спеціаліста Тальєрес пережив перехідний період, який включав кадрові зміни та активне залучення молодих футболістів із академії.

У нещодавньому Торнео Апертура команда набрала 26 очок і зберегла конкурентні позиції перед кампанією 2026 року.