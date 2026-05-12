Португальський форвард мав виграти перший великий трофей на Близькому Сході, проте наразі це відкладається.

Ан-Наср мав шанс вперше за довгий час стати чемпіоном Саудівської Аравії у матчі 32-го туру проти головного суперника — Аль-Хіляля.

До початку гри відрив між командами становив 5 очок. Тому переслідувачам обовʼязково потрібно було не програти, аби продовжити боротьбу за трофей.

Кріштіану Роналду і компанія впевнено йшли до мінімальної перемогли завдяки голу захисника Сімакана у першому таймі, проте на 90+8 хвилині воротар Ан-Насра відзначився автоголом і відклав плани своєї команди щодо оформлення десятого чемпіонства.

У цьому матчі Кріш провів на полі майже всю гру, але результативними діями не відзначився. Загалом у нинішньому сезоні чемпіонату Роналду зіграв 29 матчів, забив 26 мʼячів та віддав 2 асисти. Він продовжує йти до омріяної мети — 1000 голів. Наразі на рахунку Кріштіану 971 точний постріл.