Інше

Екс-капітан збірної Ірану відкрито критикував владу та підтримував протестні рухи.

Іранська влада конфіскувала шість об’єктів нерухомості, які, за даними місцевих ЗМІ, належать колишньому півзахиснику Баварії та екс-капітану збірної Ірану Алі Карімі. Про це повідомляє Alarabiya News.

За інформацією джерела, суд ухвалив рішення про вилучення двох комерційних і чотирьох житлових об’єктів на користь держави. Дані про конфіскацію оприлюднило агентство Mizan.

Наразі Карімі проживає за межами Ірану та неодноразово виступав із критикою чинного керівництва країни. У соціальних мережах колишній футболіст підтримував антиурядові протести, а також висловлював симпатії до монархії, поваленої після Ісламської революції 1979 року.

Раніше влада Ірану заявляла, що особи, яких вважають загрозою національній безпеці, можуть зіткнутися з конфіскацією майна на тлі внутрішніх протестів та загострення ситуації навколо конфлікту з Ізраїлем і США.