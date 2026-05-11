Зірковий атакуючий півзахисник збірної Колумбії та Міннесота Юнайтед Хамес Родрігес прокоментував чутки щодо можливого завершення професійної кар’єри після чемпіонату світу-2026.

34-річний колумбієць запевнив, що наразі не планує йти з футболу та сам вирішуватиме, коли настане час завершити виступи.

"Я не знаю, хто це сказав — мабуть, просто хотіли набрати перегляди, — але людям варто бути краще поінформованими.

Єдина людина, яка знає, скільки ще я гратиму — це я сам. Я все ще вважаю, що маю попереду ще кілька років кар’єри", — заявив Родрігес для AS.

Також колумбійський хавбек наголосив, що подібні повідомлення лише вводять уболівальників в оману та створюють зайвий шум навколо його майбутнього. За словами Хамеса, він ніколи публічно не говорив про намір завершити кар’єру найближчим часом.