У федерації вже підготували документи та чекають на підпис тренера.

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті найближчим часом може офіційно продовжити контракт із національною командою до 2030 року. Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, Бразильська конфедерація футболу (CBF) вже завершила підготовку всіх необхідних документів і передала італійському фахівцю проєкт нової угоди. Чинний контракт Анчелотті діє до кінця липня, але сторони домовилися продовжити співпрацю ще на чотири роки.

Президент CBF Самір Шауд підтвердив, що домовленість фактично досягнута:

"Ми вже детально все обговорили, говорили перед від’їздом із Бразилії, зустрілися особисто й домовилися, що після повернення з міжнародної паузи ФІФА підпишемо контракт на новий період".

Сам Анчелотті також не приховує бажання залишитися на посаді:

"У CBF немає проблем із продовженням, і в мене також. Коли є спільна мета, не виникає жодних труднощів".

Очікується, що італієць збереже свою нинішню зарплату на рівні близько 10 мільйонів євро на рік, що робить його найбільш високооплачуваним тренером в історії збірної Бразилії. Наразі в федерації чекають на фінальний підпис спеціаліста перед офіційним оголошенням угоди.