Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, який відбувся 7 квітня 2026 року.

У рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал приймав на своєму полі Баварію та зазнав поразки з рахунком 1:2.

Команда Венсана Компані результативно провела кінцівку першого тайму та початок другого: спочатку Луїс Діас відкрив рахунок, а потім Гаррі Кейн подвоїв перевагу мюнхенців.

Утім, без забитого м'яча "вершкові" не залишили поле цього вечора: Кіліан Мбаппе скоротив відставання Реала на 74-й хвилині та зберіг більше інтриги в цьому двоматчевому протистоянні.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Мадрид — Баварія у рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2025/26:

Реал Мадрид — Баварія 1:2

Голи: Мбаппе, 74 — Л. Діас, 41, Кейн, 46



Реал Мадрид: Лунін — Александер-Арнольд, Рюдігер, Гюйсен (Мілітао, 62), Каррерас — Вальверде, Чуамені, Пітарч (Беллінгем, 62) — Гюлер (Б. Діас, 71), Мбаппе, Вінісіус.

Баварія: Ноєр — Лаймер (Девіс, 69), Упамекано, Та, Станішич — Кімміх, Павлович (Горецка, 90+3) — Олісе, Гнабрі (Мусіала, 69), Л. Діас (Бішоф, 90+3) — Кейн.



Попередження: Чуамені — Та, Л. Діас, Ноєр, Мусіала