Під час товариського поєдинку вболівальники освистали гімн гостей та вигукували ісламофобські образи.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) офіційно розпочала дисциплінарне провадження щодо Королівської іспанської футбольної федерації (RFEF) через ганебні інциденти, що сталися під час нещодавнього товариського матчу між збірними Іспанії та Єгипту.

Поєдинок, який завершився нульовою нічиєю, запам'ятався не спортивною боротьбою, а неприпустимою поведінкою частини фанатів на трибунах. Під час виконання національного гімну Єгипту пролунав гучний свист, після чого вболівальники почали вигукувати образи на адресу ісламу. Зокрема, у мережі завірусилися расистські кричалки зі словами "Мусульмани не стрибають".

Головний арбітр матчу зафіксував ці епізоди у своєму післяматчевому рапорті, що й стало підставою для передачі справи до Дисциплінарного комітету ФІФА. Інцидент викликав хвилю обурення як у Єгипті, так і в самій Іспанії.

Уряд країни, футбольна федерація, а також відомі футбольні діячі, серед яких головний тренер Фурії Рохи Луїс де ла Фуенте та зірка команди Ламін Ямаль, категорично засудили те, що сталося на стадіоні.Окрім футбольного розслідування, за справу взялася каталонська поліція, яка вже розпочала пошук правопорушників.

Як зазначає іспанське видання AS, санкції, що загрожують Іспанській футбольній федерації, найімовірніше, обмежаться грошовим штрафом та зобов'язанням демонструвати антирасистські повідомлення на наступних матчах збірної. Закриття трибун для глядачів поки не очікується.

У ФІФА наголошують, що організація на чолі з Джанні Інфантіно продовжує дотримуватися жорсткої позиції у боротьбі з расизмом та нетерпимістю у футболі, послідовно розслідуючи всі подібні випадки.