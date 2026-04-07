Колишній наставник Шахтаря та Динамо пішов із життя внаслідок зупинки серця.

Сьогодні, 7 квітня, помер один із найбільш титулованих тренерів у світовій історії — Мірча Луческу. . Останні дні життя 80-річний румунський фахівець провів у реанімації Університетської лікарні Бухареста.

Попри зусилля медиків, організм легендарного Містера не витримав наслідків гострого інфаркту міокарда та важкої аритмії. Напередодні тренера ввели у стан штучної коми, проте врятувати його життя не вдалося.

Кар'єра Луческу тривала понад 40 років і стала цілою епохою для українського футболу. Очоливши Шахтар у 2004 році, він за 12 сезонів перетворив команду на гранда європейського масштабу. Разом із "помаранчево-чорними" румун здобув 22 трофеї, а вершиною його роботи став тріумф у Кубку УЄФА у сезоні-2008/09. Його стратегічне бачення та вміння розкривати таланти зробили донецький клуб зразком успішного менеджменту.

У 2020 році Луческу очолив київське Динамо, де в першому ж сезоні зумів виграти всі внутрішні трофеї — чемпіонат, Кубок та Суперкубок України. Окрім роботи з нашими грандами, він залишив слід у турецьких Галатасараї та Бешикташі, італійському Інтері та національних збірних Румунії й Туреччини.