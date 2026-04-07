Зірковий колумбієць повернувся до тренувань після госпіталізації через сильне зневоднення.

Останніми днями футбольний світ сколихнули тривожні чутки про стан здоров'я 34-річного півзахисника Хамеса Родрігеса. У соціальних мережах та медіа почала ширитися інформація про те, що колишня зірка мадридського Реала, який нині виступає за клуб MLS Міннесота Юнайтед, страждає на рабдоміоліз — небезпечний стан, що руйнує м'язову тканину та може призвести до фатальної ниркової недостатності.

Проте керівництво американського клубу виступило з офіційною заявою, щоб заспокоїти вболівальників та покласти край домислам. Медичний штаб Міннесоти однозначно спростував ці чутки, наголосивши: жодних клінічних чи лабораторних ознак рабдоміолізу або ураження нирок у футболіста немає.

Справжньою причиною госпіталізації стало критичне виснаження організму. Проблеми зі здоров'ям у Хамеса почалися 29 березня після товариського матчу збірної Колумбії проти Франції. Після гри у футболіста з'явилися симптоми сильного зневоднення, які стрімко погіршувалися протягом наступних годин.

Вранці 31 березня через серйозність клінічної картини його довелося доставити до лікарні. Родрігес провів під пильним наглядом лікарів три дні, отримуючи необхідну внутрішньовенну терапію (крапельниці), після чого був виписаний для відновлення вдома.

На щастя, найгірші побоювання не підтвердилися, і здоров'ю зірки нічого не загрожує. Клуб офіційно повідомив, що 6 квітня Хамес Родрігес вже прибув на тренувальну базу «Міннесоти Юнайтед».

Наразі він розпочав легкі індивідуальні заняття за спеціальною програмою повернення до активності під суворим наглядом медиків. Повноцінна інтеграція до загальної групи та участь в офіційних матчах відбуватиметься поступово, щоб уникнути будь-яких ризиків для організму.

Керівництво Міннесоти Юнайтед окремо закликало пресу та громадськість поважати приватність футболіста, утриматися від подальших спекуляцій і довіряти виключно офіційним заявам.