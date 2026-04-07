Матч на Бернабеу для команди Венсана Компані був надзвичайно складним, але в атаці вона була більш результативною за колектив Альваро Арбелоа.
Реал Мадрид — Баварія
07 квітня 2026, 23:59
Реал Мадрид — Баварія 1:2
Голи: Мбаппе, 74 — Л. Діас, 41, Кейн, 46
Реал Мадрид: Лунін — Александер-Арнольд, Рюдігер, Гюйсен (Мілітао, 62), Каррерас — Вальверде, Чуамені, Пітарч (Беллінгем, 62) — Гюлер (Б. Діас, 71), Мбаппе, Вінісіус.
Баварія: Ноєр — Лаймер (Девіс, 69), Упамекано, Та, Станішич — Кімміх, Павлович (Горецка, 90+3) — Олісе, Гнабрі (Мусіала, 69), Л. Діас (Бішоф, 90+3) — Кейн.
Попередження: Чуамені — Та, Л. Діас, Ноєр, Мусіала