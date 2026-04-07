Ліга чемпіонів

Головний тренер Ліверпуля розповів про повернення Александра Ісака та виклики чвертьфіналу Ліги чемпіонів після болючої поразки від Сіті.

Напередодні першого матчу чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Парі Сен-Жермен на Парк де Пренс наставник Ліверпуля Арне Слот поділився очікуваннями від гри та розповів про стан своєї команди.

Однією з головних новин стало повернення шведського форварда Александра Ісака. Нападник, який був поза грою з грудня через важку травму, нарешті відновився і готовий допомогти команді.

"Ісак тренується з групою вже близько тижня. Якби він не був готовий, я б не включав його до заявки. Проте давайте будемо реалістами: він зможе зіграти, але не з перших хвилин", — пояснив Слот під час пресконференції.

Згадуючи нещодавню поразку 0:4 від Манчестер Сіті, Слот наголосив, що матч проти парижан буде зовсім іншим за характером. За його словами, стиль Луїса Енріке робить ПСЖ одним із найскладніших суперників у Європі через їхню агресивну манеру гри.

"Ми не можемо порівнювати ПСЖ із Сіті. Проти Манчестера ми контролювали гру перші 35 хвилин, бо вони дозволяли нам володіти м'ячем. Але ПСЖ під керівництвом Луїса Енріке не дає жодного шансу на спокійне володіння. Їхній пресинг є постійним протягом усього матчу", — підкреслив тренер.

Минулого сезону саме ПСЖ вибив Ліверпуль з турніру в серії пенальті, згодом вигравши титул. Арне Слот вважає, що чвертьфінал проти чинного чемпіона — це ідеальний момент, щоб показати силу оновленого Ліверпуля.

"Футбол прекрасний тим, що він дає другий шанс. Ми хочемо довести, що ми — не та команда, яка провалила 20 хвилин на Етіхаді, а та, яка здатна на рівних боротися з найкращими. Ми поважаємо ПСЖ, вони зберегли свій склад і стали ще сильнішими, але ми готові до цього виклику", — зауважив Арне.

Перший поєдинок відбудеться в середу в Парижі, а доля путівки до півфіналу вирішиться за тиждень на Енфілді. Слот резюмував, що в таких протистояннях все вирішують дрібниці, і команда зробила висновки з минулих помилок.