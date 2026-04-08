Шановні українці, українки!

Сьогодні кілька важливих речей.

Перше – нарада з урядовцями. Прем’єр-міністр та економічний блок уряду. Має бути – і є – чітке наше внутрішнє реагування на нестабільність, якої зараз багато через ситуацію навколо Ірану – ситуацію, що надто довго не вирішується. Фактично всі ринки світу дестабілізовані, і економічні наслідки можуть бути значними. Потрібні наші внутрішні рішення, щоб Україна й на цей час була забезпечена всім необхідним, щоб довгостроково ми могли забезпечувати нашу оборону, нашу економіку, соціальні потреби.

Важливо, що є в нас домовленості про постачання пального в Україну, і зараз – за березень-квітень – імпортуються необхідні обсяги. Я дякую всім компаніям – і державним компаніям, і приватному сектору. Ми працюємо щодо постачання і з європейськими партнерами, також із країнами Близького Сходу. Це, зокрема, частина нашої нової співпраці: Україна експортує безпеку, і отримує необхідне для внутрішньої впевненості та для енергетичної безпеки.

Ми говорили сьогодні з урядовцями й про те, як підтримати людей в умовах зростання цін – зовнішня нестабільність завжди проявляється в дуже чутливих цінових коливаннях. Уряд має підготувати кроки щодо цього, розраховую на системні рішення.

Друге – ми готуємо зараз європейську частину наших безпекових пропозицій, які цими тижнями були представлені, прийняті на перемовинах на Близькому Сході та в країнах Затоки. Вони зараз у війні, на жаль. Їхній захист потребував термінової експертизи, термінового реагування. Ми це забезпечили – українська експертиза спрацювала, всі це визнають. Як результат – є довготривалі домовленості про співпрацю, саме про безпекову співпрацю. Так само це потрібно й у Європі. Наступні тижні будуть присвячені саме такій роботі з нашими партнерами у Європі: наші спільні виробництва, наша модернізація оборони, програми фінансування оборони, координація в безпекових діях.

Українські військові беруть участь у консультаціях щодо того, як далі працюватиме Ормузька протока. Безпечне мореплавство – це глобальна цінність, ми це знаємо з досвіду захисту в Чорному морі. Потрібно, щоб усі у світі це також цінували. Звісно, ситуація зараз може змінюватися щодня і доволі суттєво, особливо зважаючи на те, що відбувається з Іраном та у відносинах між Європою та Америкою. Але інтереси наші довготривалі – усіх у Європі, передусім це інтерес безпековий. У наших дипломатів є і відповідний запит від країн Азії, я доручив усе це оперативно пропрацювати. Будуть контакти і з лідерами, і робота на рівні МЗС та на рівні інших міністерств. Головне, щоб ми постійно забезпечували Україні реальні можливості для захисту.

Зараз росіяни намагаються масштабувати своє «сафарі» проти наших людей. Тривають жорстокі, дуже цинічні удари дронів саме по людях – фактично кожного дня – в Нікополі, Херсоні, в інших містах і громадах поблизу фронту. Були удари російських дронів на Чернігівщині – Прилуки, Новгород-Сіверський – і по Харківщині. І треба мати інструменти, всі необхідні інструменти – від достатніх фінансів до реальної зброї, – щоб продовжувати масштабування нашого захисту від росіян та нашу можливість цілком справедливо повертати війну в росію нашою далекобійністю. Саме це й робимо.

І ще одне.

Я хочу подякувати парламентарям. Верховна Рада ухвалила сьогодні важливі рішення, які потрібні. Саме такий парламент – функціонуючий парламент – увесь час повномасштабної війни забезпечує свою частину роботи для стійкості нашої держави, наших людей. Це потрібно й надалі. Пройти треба цей час – час війни. І давати Україні все, щоб Україна, щоб наші люди могли вистояти.

Обов’язково захистимо незалежність України. Обов’язково відповімо на всі виклики. Я дякую кожному, хто працює на нашу державу, хто захищає Україну.

Слава Україні!