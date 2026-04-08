Іспанія

Мартін мав отримати пряму червону картку за грубий фол проти Альмади.

Суддівський комітет Іспанії (CTA) офіційно підтвердив, що захисник Барселони Жерар Мартін мав бути вилучений з поля у суботньому центральному матчі Ла Ліги проти мадридського Атлетіко, який завершився перемогою каталонців з рахунком 2:1.

Ключовий епізод стався на 48-й хвилині за делікатного рахунку 1:1, одразу після того, як мадридці залишилися в меншості через вилучення Ніколаса Гонсалеса. Жерар Мартін у боротьбі жорстко зіграв проти Тьяго Алмади, влучивши йому вище щиколотки.

Головний арбітр Матео Бускетс Феррер без вагань показав гравцю Барселони червону картку. Проте після втручання помічника VAR, який викликав суддю до монітора, рефері змінив своє рішення і показав Мартіну лише жовту.

Завдяки цьому Барса отримала чисельну перевагу на весь другий тайм. Героїчні зусилля 10 гравців Атлетіко майже принесли їм нічию, але гол Роберта Левандовського на 87-й хвилині вирвав перемогу для каталонців. Цей результат дозволив синьо-гранатовим закріпитися на першому місці в Ла Лізі з відривом у сім очок.

У своєму щотижневому аналітичному шоу Tiempo de Revisión CTA детально розібра інцидент і виніс однозначний вердикт: на полі мали залишитися склади 10 на 10. Попри те, що Мартін дістався м'яча раніше за Альмаду, він не мав над ним чіткого контролю.

"Це серйозне порушення правил, незалежно від того, хто першим торкнеться м’яча. Правильною дисциплінарною санкцією має бути червона картка. Втручання VAR було зайвим, оскільки арбітр на полі одразу прийняв правильне рішення. Рекомендація щодо перегляду призела до помилкової зміни вердикту, який було вірно оцінено в режимі реального часу", — йдеться в заяві.

Для порівняння Комітет навів інший суперечливий момент вихідних — зіткнення Уная Нуньєса (Валенсія) та Уго Альвареса (Сельта). Комітет пояснив, що у тому випадку Нуньєс вже контролював м'яч, тому дії оцінювалися інакше.

Варто зазначити, що раніше цього сезону визнав помилку вже не на користь Барселони: у програному матчі проти Жирони (1:2) переможний гол суперника мали скасувати через фол на Жюлі Кунде.

Скандал у Ла Лізі лише додає інтриги, адже протистояння цих клубів переходить на євроарену. Вже у середу Барселона та Атлетіко зійдуться на Камп Ноу у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Матч-відповідь відбудеться наступного вівторка в Мадриді. Загалом команди проведуть три очні поєдинки за шалені 11 днів.