Аркуш із стратегічними нотатками постраждав, але Боснія здобула перемогу над Італією.

Під час серії пенальті форвард Інтера Франческо Еспозіто пробивав удар, а голкіпер збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма взяв аркуш із підказками тренерського штабу Боснії, пройшов за воротами та кинув його на поле. Аркуш при цьому сильно пошкодився.

"Джиджо спробував розірвати аркуш паперу, на якому я записав інформацію про пенальтистів збірної Італії – на щастя, у тренерського штабу був ще один примірник, ми добре підготувалися до будь-якого розвитку подій. Чесно кажучи, я не міг повірити в те, що відбувається, зі мною таке сталося вперше", – розповів Васіль.

Він додав, що спочатку між ним та Доннаруммою виникла словесна суперечка, після чого Васіль підійшов до судді з проханням звернути увагу на неспортивну поведінку голкіпера.

У підсумку збірна Боснії і Герцеговини перемогла в серії пенальті з рахунком 4:1 (основний час – 1:1) і кваліфікувалася на Чемпіонат світу.