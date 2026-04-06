Знову німецький атакувальний гравець забиває на полі суперників у єврокубках на останніх хвилинах за команду Мікеля Артети.
08 квітня 2026, 00:02
Спортінг — Арсенал 0:1
Гол: Гаверц, 90+1
Спортінг: Р. Сілва — Фреснеда, Діоманде, Інасіу, Араухо — Сімойнш (Браганса, 62), Моріта — Катаму, Трінкан, П. Гонсалвеш (Нел, 79) — Суарес.
Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Калафіорі — Едегор (Гаверц, 70), Субіменді, Райс — Мадуеке (Доуман, 76), Йокерес, Троссар (Мартінеллі, 76).
Попередження: Моріта