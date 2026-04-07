Відомий півзахисник підсумував досягнення у збірній Уельсу та клубах Європи і готовий до тренерського майбутнього.

Капітан збірної Уельсу та колишній півзахисник Арсеналу Аарон Ремзі оголосив про завершення професійної футбольної кар’єри. 35-річний гравець, який останнім клубом мав мексиканський Пумас, планує продовжити тренерську діяльність.

Ремзі залишає спорт як один із найвидатніших футболістів Уельсу, забивши 21 гол у 86 матчах за національну команду та виступаючи на трьох великих турнірах. Він відіграв ключову роль у проході Уельсу до півфіналу Євро-2016 та брав участь у Євро-2020 і чемпіонаті світу-2022, що стало першим виходом валлійців на світову фінальну стадію за 64 роки.

Футбольну кар’єру Ремзі розпочав у Кардіфф Сіті, а у 2008 році перейшов до Арсеналу, де протягом 11 років тричі вигравав Кубок Англії, забиваючи переможні голи у двох фіналах. Пізніше він грав за Ювентус, Ніццу та Кардіфф, а наприкінці минулого сезону коротко виконував обов’язки головного тренера рідного клубу.

Аарон приєднався до Пумас у надії залишитися у формі для можливої участі у чемпіонаті світу зі збірною Уельсу, однак, не знайшовши нового клубу, прийняв рішення завершити кар’єру.

Diolch / Thank you. Onto the next chapter 💪🏼 pic.twitter.com/OmJzyZ3lkv — Aaron Ramsey (@aaronramsey) April 7, 2026

У своєму зверненні в соціальних мережах Ремзі подякував уболівальникам та клубам, зазначивши:



"Це було нелегке рішення. Для мене честь носити футболку Уельсу та пережити стільки неймовірних моментів. Дякую всім клубам, тренерам і моїй родині — без вас цього всього не було б можливим".