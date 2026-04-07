Ліга чемпіонів

Марокканський півзахисник мадридського Реала став лише другим футболістом зі своєї країни, який зіграв 50 матчів у найпрестижнішому європейському турнірі.

У вівторок ввечері мадридський Реал приймав мюнхенську Баварію на Сантьяго Бернабеу в рамках першого матчу чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Браїм Діас розпочав гру на лаві запасних, але з'явився на полі на 71-й хвилині, замінивши Арду Гюлера. Цей вихід на поле став особливим для гравця збірної Марокко.

За даними французької мережі Stats Foot, Діас провів свій 50-й матч у Лізі чемпіонів. Завдяки цьому він повторив досягнення свого співвітчизника Ашрафа Хакімі (колишнього гравця Реала, який нині виступає за ПСЖ), ставши другим марокканським футболістом в історії, який досяг цієї цифри.

Наразі рекордсменом серед марокканців залишається саме Хакімі — на його рахунку 73 матчі у Лізі чемпіонів (за Реал, Інтер, Боруссію Дортмунд та ПСЖ). Цей показник може зрости вже незабаром, якщо він зіграє у чвертьфіналі проти Ліверпуля.

Свої ж 50 виступів на євроарені Браїм Діас накопичив, захищаючи кольори мадридського «Реала» та італійського Мілана.