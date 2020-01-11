Англия

Предлагаем вашему вниманию котировки букмекеров.

В поединке двадцать второго тура АПЛ Ливерпуль на чужом поле сразится с Тоттенхэмом.

Существенное преимущество в предматчевых раскладах имеет команда Юргена Клоппа. Так, коэффициент Parimatch на победу "красных" составляет 1,7, на ничью – 4,1, а на победу "шпор" – 4,9.

Хороший коэффициент предлагается на то, что команды отметятся тремя и более голами. Поставить на такой исход можно с показателем 1,67.

Любителей оригинальных прогнозов может заинтересовать ставка "Мане С. забьет гол во 2-м тайме: да ". Коэффициент — 3,8.

Матч Тоттенхэм — Ливерпуль начнется в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.