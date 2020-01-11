Англия

Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцать второго тура Английской Премьер-лиги между лондонским Тоттенхэмом и Ливерпулем.

Португальский специалист Жозе Моуриньо, который в данный момент сезона возглавляет лондонский Тоттенхэм, уже неоднократно по ходу своей карьеры отмечался смелыми решениями. Не стал исключение и матч против главного претендента на титул чемпиона Английской Премьер-лиги в его текущем розыгрыше. Двадцатилетний защитник Джафет Танганга уже появлялся в футболке "взрослой" команды во время предсезонного Audi Cup, а теперь ему предстоит составить костяк обороны в матче против Ливерпуля. И сделает он это впервые в своей карьере в АПЛ.

Тоттенхэмом: Гассанига — Санчес, Альдервейрельд, Танганга — Орье, Уинкс, Эриксен, Роуз — Моура, Алли — Сон Хын Мин.

Запасные: Ворм, Вертонген, Ламела, Дайер, Ло Чельсо, Сессеньон, Скипп.

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Д. Гомес, Ван Дейк, Робертсон — Вейналдум, Дж. Хендерсон, Окслейд-Чемберлен — Салах, Фирмино, Мане.

Запасные: Адриан, Филлипс, Уильямс, Лаллана, Минамино, Шакири, Ориги.

Матч Тоттенхэм — Ливерпуль начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.