Тоттенхэм — Манчестер Сити: прогноз букмекеров на матч АПЛ

В центральном поединке двадцать пятого тура АПЛ Манчестер Сити сразится с Тоттенхэмом.

Ощутимое преимущество в предматчевых раскладах имеет команда Пепа Гвардиолы. Так, коэффициент Parimatch на победу "горожан" составляет 1,57, на ничью – 4,5, а на победу "шпор" – 5,7.

Хороший коэффициент предлагается на то, что команды отметятся четырьмя и более голами. Поставить на такой исход можно с показателем 2,31.

Любителей нестандартных прогнозов может заинтересовать ставка "Оба тайма ТБ 1.5 гола: да". Коэффициент — 3,9.

Матч Тоттенхэм — Манчестер Сити начнется в 18:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.