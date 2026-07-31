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Іспанський фахівець став першим іноземним головним тренером у історії чеської національної команди.

Футбольна асоціація Чехії оголосила про призначення Санті Денії на посаду головного тренера національної команди.

52-річний іспанський фахівець підписав дворічний контракт із можливістю продовження. На цій посаді він змінив Мирослава Коубека, який залишив команду після завершення чемпіонату світу. Денія увійшов до історії як перший іноземний керманич чеської збірної. До його тренерського штабу приєднався співвітчизник Пабло Амо, який раніше працював асистентом Луїса де ла Фуенте в збірній Іспанії.

Протягом багатьох років Денія працював у структурі юнацьких та молодіжних збірних Іспанії, здобувши золото Олімпіади-2024, а також перемагаючи на чемпіонатах Європи у вікових категоріях U17 та U19. Останнім місцем роботи спеціаліста був катарський клуб Аль-Шаханія.

Дебют іспанця на чолі збірної Чехії відбудеться у вересні в поєдинках Ліги націй проти Хорватії та Англії.