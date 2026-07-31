Німеччина

Колишній наставник Бенфіки очолить футбольний напрям корпорації після відходу Юргена Клоппа до збірної Німеччини.

Німецький фахівець Рогер Шмідт стане новим керівником глобального футбольного напряму компанії Red Bull. Він замінить на цій посаді Юргена Клоппа, який нещодавно очолив збірну Німеччини.

За інформацією джерела, одночасно із кадровими змінами у футбольному департаменті компанія призначить нового керівника комерційного напряму. Цю посаду обійме Флоріан Шольц, який раніше працював у структурі РБ Лейпциг.

Для Шмідта це буде повернення до системи Red Bull. У 2012–2014 роках він очолював РБ Зальцбург, після чого працював із Баєром, Бейцзін Гоань, ПСВ та Бенфікою. Саме португальський клуб став останнім місцем роботи 59-річного тренера, який залишив команду у 2024 році.

Нове призначення означає повернення Шмідта до структури, де він уже досягав успіхів на початку минулого десятиліття.