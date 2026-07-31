Італія

Французький захисник Челсі дав згоду на трансфер, а неаполітанці продовжують переговори з лондонським клубом.

Наполі наблизився до підписання центрального захисника Челсі Бенуа Бадьяшиля. Французький футболіст уже погодився на перехід до італійського клубу, тоді як сторони продовжують узгоджувати формат майбутньої угоди.

За інформацією джерела, чемпіон Італії прагне орендувати 25-річного оборонця з можливістю подальшого викупу. Загальна вартість операції може становити від 20 до 23 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Челсі віддає перевагу повноцінному продажу гравця або оренді з обов'язковим викупом. Переговори між клубами тривають.

Бадьяшиль виступає за Челсі з початку 2023 року після переходу з Монако. За цей час він провів 71 матч у всіх турнірах, записавши на свій рахунок два голи та одну результативну передачу. Його контракт із лондонським клубом діє до літа 2030 року.