Італія

Міланський клуб готовий викласти 35 мільйонів євро, тоді як мерсисайдці оцінюють англійця щонайменше у 40 мільйонів.

Інтер продовжує працювати над трансфером півзахисника Ліверпуля Кертіса Джонса та зробив нову спробу наблизитися до підписання англійця.

За інформацією The Athletic, після невдалої пропозиції у 32 мільйони євро представники італійського клубу через посередників повідомили Ліверпулю про готовність збільшити суму до 35 мільйонів.

Втім, у таборі мерсисайдців не змінили свою позицію. Клуб оцінює 24-річного футболіста щонайменше у 40 мільйонів євро та не має наміру погоджуватися на меншу суму.

Чинний контракт Джонса розрахований ще на один сезон. Попри це, керівництво Ліверпуля готове ризикнути й утримати хавбека до завершення угоди у 2027 році, якщо не отримає пропозицію, яка відповідатиме їхній оцінці.

Наразі сторони не ведуть активних переговорів щодо нового контракту, хоча в Ліверпулі не виключають можливості повернутися до цього питання, якщо вдасться досягти компромісу з футболістом.