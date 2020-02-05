Тоттенхэм — Саутгемптон: прогноз букмекеров на матч Кубка Англии

Англия

Предлагаем вашему вниманию котировки букмекерских контор.

В Лондоне состоится ответный поединок 1/16 финала Кубка Англии между Тоттенхэмом и Саутгемптоном. Первый поединок в родных стенах "святых" завершился вничью 1:1.

Ощутимое преимущество в предматчевых раскладах имеет команда Жозе Моуриньо. Так, коэффициент ParimatchParimatch на победу "шпор" составляет 1,69, на ничью – 3,75, а на победу Саутгемптона – 5,1.

На проход Тоттенхэма в следующий раунд предлагается коэффициент 1.35, на проход "святых" — 3.25.

Матч Тоттенхэм — Саутгемптон состоится сегодня, 5 февраля, в 21:45 на стадионе Тоттенхэм Хотспур.