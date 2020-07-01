Англия

Вашему вниманию 20 игроков из каждого клуба английского чемпионата, которые не получили или не получают должного признания.

Football.ua продолжает рассказывать о недооцененных игроках из клубов АПЛ, которые незаслуженно оставались и остаются в тени.

Ознакомиться с первой частью этого списка можно по этой ссылке.

Манчестер Сити: Эдин Джеко

Позиция: нападающий

Годы в клубе: 2011-2016

Матчи в чемпионате/голы: 130/50

Джеко никогда не был стабильным игроком стартового состава Ман Сити, чему свидетельствуют его невыход на поле в победном финале Кубка Англии в 2011 году и 74 выхода в старте в АПЛ за пять лет в клубе.

Но несмотря на превалирующее мнение о том, что он не обладал достаточными техническими способностями и был тяжеловесным, босниец мог забивать важные голы, когда это было необходимо. Прекрасным примером этому стал его гол на 90-й минуте, которым он сравнял счет в матче с КПР и после которого Серхио Агуэро забил победный гол и принес команде чемпионский титул в сезоне-2011/12.

Норвич: Александер Тетти

Позиция: полузащитник

Годы в клубе: 2012-настоящее время

Матчи в чемпионате/голы: 215/7

Тетти, которого из Ренна подписал Крис Хьютон, остается единственным игроком в клубе с той эпохи. В каждом из сезонов в клубе норвежскому полузащитнику приходилось бороться за место в составе. Он практически не забивает голы, он может грубо ошибиться, он не очень надежный распасовщик, и всегда кажется, что он мог бы играть лучше, но никакая статистика не сможет перечеркнуть его преданность, решительность и способность учиться. В этом чемпионате 34-летний игрок проводит свой лучший сезон, после того как один из его очередных сменщиков Ибрагим Амаду вернулся в Севилью из аренды.

Шеффилд Юнайтед: Крис Бешем

Позиция: защитник

Годы в клубе: 2014-настоящее время

Матчи в чемпионате/голы: 238/11

Крису Бешему потребовалось время, чтобы завоевать сердца и умы поклонников Шеффилд Юнайтед и стать важным элементов в успевшей прославиться линии обороны Криса Уайлдера. Он начинал свою карьеру в академии Ньюкасла, но был вынужден проработать два года в Макдональдсе после выпуска. Он не добился особых успехов в Болтоне, Стаффорд Рейнджерс, Рочдейле и Блэкпуле, прежде чем стать важной частью Шеффилд Юнайтед, который тогда находился в Первой лиге. Многие болельщики "клинков" боялись, что Бешем не потянет уровень Чемпионшипа, а затем решили, что его заменят после выхода в АПЛ, но в этом сезоне 31-летний игрок стал настоящей сенсацией.

Манчестер Юнайтед: Хавьер Эрнандес

Позиция: нападающий

Годы в клубе: 2010-2015

Матчи в чемпионате/голы: 103/37

Придя в клуб в возрасте 22 лет, Чичарито забил 20 голов в первом сезоне, выиграл два титула и вышел в стартовом составе в финале Лиги чемпионов-2011, но после ухода сэра Алекса Фергюсона в мае 2013 года постепенно выпал из первой команды. Показатель Эрнандеса в 147 минут на каждый гол находится на одном уровне с Аланом Ширером и лучше, чем у Оле Гуннара Солскьяера и Майкла Оуэна, что позволило ему оказаться на 11-м месте в соответствующем рейтинге АПЛ. После Робина ван Перси в сезоне-2012/13 лишь Златану Ибрагимовичу и Ромелу Лукаку удавалось забивать 20 голов за сезон в составе Юнайтед. Его продажа всегда казалась ошибкой со стороны Луи ван Гала.

Саутгемптон: Джек Корк

Позиция: полузащитник

Годы в клубе: 2011-2015

Матчи в чемпионате/голы: 114/2

Не хранишь то, что есть, как говорит поговорка. Корк не пропустил ни одного матча, когда Саутгемптон завоевывал путевку в АПЛ в 2012 году. Надежный полузащитник быстро стал основным исполнителем в первом сезоне Маурисио Почеттино у руля команды, оказывая важное влияние на игру команды. Но Рональд Куман посчитал Корка ненужным и отпустил его в Суонси, откуда он перешел в Бернли и летом 2017-го получил вызов в сборную Англии и дебютировал на Уэмбли в матче с Германией. Как и в случае с Душаном Тадичем и Грациано Пелле, после ухода Корка в составе команды образовалась пустота, которую сложно заполнить.

Тоттенхэм: Бенуа Ассу-Экотто

Позиция: левый защитник

Годы в клубе: 2006-2015

Матчи в чемпионате/голы: 155/4

Как и многие левые защитники, Ассу-Экотто часто оставался вне всеобщего внимания. Возможно, виной этому послужило его нежелание работать на репутацию футболиста – для него его работа была просто работой. И все же было бы глупо недооценивать его преданность команде, когда он выходил на поле. Ассу-Экотто был основным исполнителем в одной из лучших команд "шпор" в новейшей истории – той, что занимала четвертое место под руководством Харри Реднаппа и в следующем сезона дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов. Он был быстрым игроком и хорошим борцом, и провел 2002 матча во всех соревнованиях за семь сезонов в клубе, прежде чем его отдали в аренду в КПР.

Уотфорд: Адриан Мариаппа

Позиция: центральный защитник/правый защитник

Годы в клубе: 2005-2012, 2016-настоящее время

Матчи в чемпионате/голы: 278/4

Последний раз, когда Мариаппа проводил матч в составе Уотфорда в АПЛ в августе, был в 2006 году. В сентябре в четырех сезонах после его возвращения в клуб в 2006 году он отыграл лишь 6 матчей. Каждое лето Уотфорд подписывал новичков и перестраивал команду и каждый тренер, обычно новый, не видел Мариаппу в своих планах. Даже в своем клубе его всегда недооценивали, но сезон за сезоном он борется за свое место в клубе и сейчас занимает 18-е место в рейтинге игроков с наибольшим количеством матчей.

Вест Хэм: Хейден Маллинс

Позиция: полузащитник

Годы в клубе: 2003-2009

Матчи в чемпионате/голы: 180/4

Маллинс был тем игроком, который часто страдает из-за своей универсальности. После его перехода в Вест Хэм было сложно определить его лучшую позицию, а ему приходилось довольно тяжело, когда он выходил на позиции фулбека, особенно в противостоянии с Уэйном Раутледжом из Кристал Пэлас в финале плей-офф Чемпионшипа. После тяжелого периода на правом фланге обороны Маллинс закрепился в центре полузащиты, где он составил связку с Найджелом Рео-Кокером и помог Вест Хэму вернуть место в элитном дивизионе в 2005 году. Его не хватало в финале Кубка Англии-2006, который он пропустил из-за дисквалификации.

Вулверхэмптон: Роман Саисс

Позиция: полузащитник/защитник

Годы в клубе: 2016-настоящее время

Матчи в чемпионате/голы: 110/8

Каждому герою нужен надежный и верный помощник. Саисс играл эту роль для нескольких игроков после своего переезда на Молино в 2016 году. Он выполнял всю грязную работу за Рубена Невеша, когда тот получил признание и вывел Вулверхэмптон из Чемпионшипа, он продолжил играть важную роль в команде и в элитном дивизионе как в полузащите, так и в центре обороны. Он привносит в команду бойцовский дух и является хорошим распасовщиком, но не получает должного внимания. Разве что от арбитров, которые практически всегда имеют возможность предупредить его.

Ньюкасл: Джеймс Милнер

Позиция: полузащитник

Годы в клубе: 2004-2008

Матчи в чемпионате/голы: 94/6

Тогдашний тренер Ньюкасла Грэм Сунесс не осознавал, какое сокровище имеется в его распоряжении, заявив, что его команда ничего не выиграла бы, имея в составе одиннадцать Джеймсов Милнеров. В то время как ливерпульский "Мистер Универсальность" выигрывал медаль в финале Лиги чемпионов, поклонники "сорок" вспоминали молодого вингера, приобретенного сэром Бобби Робсоном незадолго до своей отставки, которого всегда недооценивали на Сент-Джеймс Парк. Милнер никогда не подводил команду в своих 136 поединках в футболке "черно-белых", 28 из которых были в еврокубках, где особенно ярко проявлялись его таланты. В итоге он ушел в Астон Виллу, и после перевода в центр полузащиты его уже по достоинству оценили. Остальное история.

По материалам The Guardian

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